Cumhurbaşkanlığı ve Bağlı Kuruluşların Bütçeleri Kabul Edildi

TBMM Genel Kurulunda bütçe görüşmeleri sürüyor. Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşların 2025 yılı bütçeleri, görüşmelerin ardından kabul edildi.

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Cumhurbaşkanlığı ve Bağlı Kuruluşların Bütçeleri Kabul Edildi

TBMM Genel Kurulu'nda 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi görüşmelerinde Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşların 2025 yılı bütçeleri kabul edildi.

Genel Kurul'da saat 11.00’de 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 5-14. maddeleri görüşülecek.

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Kaynak: ANKA

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