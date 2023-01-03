CHP'li Altay, RTÜK Başkanı'na tazminat ödeyecek: Şarlatanlık devam ediyor

RTÜK Başkanı Şahin, CHP'li Engin Altay'dan kazandığı tazminatı hayvan barınağına bağışlayacağını açıkladı. Altay ise "Bir hayır işine vesile olduk ama şarlatanlık devam ediyor" yanıtını verdi.

CHP'li Altay, RTÜK Başkanı'na tazminat ödeyecek: Şarlatanlık devam ediyor

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'a açtığı tazminat davasını kazandı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, Altay'ın 5 bin lira tazminat ödemesine karar verdi.

Twitter hesabından açıklama yapan Ebubekir Şahin, tazminatı hayvan barınağına bağışlayacağını belirtti.

Şahin, "Bir hukuk devletinde yaşadığımızı hiçe sayarak, Üst Kurulumuza ve şahsıma hakaret eden Engin Altay'a karşı açmış olduğum manevi tazminat davasını kazanmış bulunmaktayım. Bu şahıstan gelen tazminatın tamamını sokak hayvanları barınağına bağışlıyorum. Kamuoyuna saygılarımla…" ifadelerini kullandı. 

Engin Altay da Şahin'e Twitter üzerinden yanıt verdi. Şahin'in açıklamasını alıntılayan Altay, "Bir hayır işine vesile olduk ama şarlatanlık devam ediyor!" dedi

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