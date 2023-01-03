Ali Babacan'dan tepki çekecek açıklama: Tarikat ve cemaatler için yasal statü istedi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı bir televizyon programında son dönemde yeniden tartışma konusu olan tarikat ve cemaatlere yasal statü istedi.

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Ali Babacan'dan tepki çekecek açıklama: Tarikat ve cemaatler için yasal statü istedi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Habertürk ekranlarında Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtladı. 

Gündeme ilişkin birçok başlıkta açıklamalarda bulunan Babacan'ın tarikat ve cemaatlere ilişkin sözleri dikkat çekti. 

YASAL STATÜ İSTEDİ

Tarikat ve cemaatlerin yasal olarak yasak olduğunu belirten Babacan, bu yapıların dernek ve vakıf olarak faaliyet gösterdiğini ancak 'dini' oluşum olarak varlık gösteremediğini söyledi. 

Tarikat ve cemaatlere yasal statü getirilmesi gerektiğini savunan Babacan, ''Biz cemaatler, tarikatlar, dini gruplar şeffaf ve açık bir şekilde dernek olarak yapılanabilsinler dedik. Şu anda yasak. Bazı ticari faaliyetler, ekonomik gereklilikler sebebiyle tüzel kişiliğe ihtiyaç duyuyorlar, dernek kuruyorlar. Niye kayıt dışı olsun ki? İnancı doğrultusunda örgütlenebilme örgütlüğü insan hakkı. Ama resmen yapabilmeliler. İbadethanelerini açabilsinler. O kanunlar gerçekten yasaklayabilmiş mi? Yeraltına inince devletin denetleme imkanı kalmıyor. Biz şeffaf olsun, açık olsun diyoruz'' ifadelerini kullandı. 

''DEVRİM KANUNLARI ESKİDE KALDI'' 

Fatih Altaylı'nın Cumhuriyet'in kuruluşu ile birlikte tarikat ve cemaatlerin 'yasaklandığını' ve devrim kanunlarının hala devam ettiğini hatırlatması üzerine ise Babacan, devrim kanunlarının eskide kaldığını söyledi. 

Babacan, ''Devrim kanunlarının o gün için bir mantığı var ama bugünün şartlarına göre tekrar bakmamız gerekiyor'' ifadelerini kullandı.

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