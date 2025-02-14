CHP’den Yoksulluk Çıkışı: Bu Halk Sahipsiz Değil

CHP’li Erhan Adem, Gaziantep’e giderek vatandaşlarla bir araya geldi. Kentin çeşitli noktalarında vatandaşların sorunlarını dinleyen Adem, ülkedeki ekonomik krizin derinleştiğine dikkat çekerken başta emekli ve dal gelirlilerin büyük sıkıntılarla boğuştuğuna dile getirdi. Adem, bu halkın sahipsiz olmadığını da ifade etti.

Mert Odabaş Mert Odabaş
CHP’den Yoksulluk Çıkışı: Bu Halk Sahipsiz Değil

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tarım ve Orman Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Gaziantep’e gelerek vatandaşlarla buluştu. Adem’e CHP Gaziantep İl Başkanı Reis Reisoğlu ve Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz eşlik etti.

Kenti ziyareti sırasında tedavisi devam eden engelli vatandaşlardan Emirhan ve ailesiyle karşılaşan Adem, tedavi sürecini yakından takip edeceklerini ve gerekli tüm desteklerini sağlayacaklarını ifade ederken, bu meselenin sadece tekerlekli sandalyeden ibaret olmadığını; Emirhan’ın yaşamını kolaylaştırmak ve tedavi sürecinde yanında olmanın herkesin görevi olduğunu ifade etti.

Adem, belediyelerinin üzerine düşeni yapacağını ve kendisinin de süreci bizzat takip edeceğini belirtti.

CHP’den Yoksulluk Çıkışı: Bu Halk Sahipsiz Değil - Resim : 1

EMEKLİ BABA DERT YANDI

Ziyaret sırasında Emirhan’ın ailesi ise çocuklarının tedavi sürecinde masraflarını karşılamakta güçlük yaşadıklarını; öte yandan da elektrik ve doğal gaz faturalarını ödeyemediklerini belirterek, emekli maaşlarının yetersizliğini dile getirdi.

2020’de emekli olduğunda emekli olduğunu ve o dönem 2100 lira maaş bağlandığını belirten baba, şu an da en düşük seviyede emekli maaşıyla geçinmeye çalıştığını ifade etti.

MAAŞLAR ÇEYREK ALTIN KARŞISINDA ERİDİ

Ailenin yaşadığı ekonomik sıkıntıya dikkat çeken Erhan Adem, iktidarın ekonomi alanındaki politikalarının halkı büyük zorluklar içinde bıraktığını vurgulayarak, AKP iktidara geldiğinde bu maaşla 8 çeyrek altın alınabildiğini ancak maaşın bugün sadece 3 çeyrek altına gücünün yettiğini belirtti.

‘BU HALK SAHİPSİZ DEĞİL’

Adem, “Halkın alın teri, emeği, emeklilikte hak ettiği huzur, bu iktidarın yanlış politikalarıyla yok edildi. Çocukları için umut arayan anneler, babalar; geçinemeyen emekliler; iş bulamayan gençler bu düzenin kurbanı oldu ama bu halk sahipsiz değil! Biz varız, Cumhuriyet Halk Partisi var” şeklinde konuştu.

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