Gündem Olan Olay Meclis Gündeminde: Çocuğuna Aşı Yaptırmayan Ailelere Kayyım Atanacak mı?

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Elif Esen, Sağlık Bakanlığı'nın yanıtlaması istemiyle Meclis'e verdiği soru önergesiyle çocukluk çağı aşıları, yenidoğan tarama testleri ve aşılamadaki bilinmezliği işaret etti. Son dönemde artan aşı karşıtlığına da değinen Esen, “Bebeğinden topuk kanı aldırmayan ailelere uygulandığı gibi çocukluk çağı aşılarını yaptırmayan aileler için de kayyum uygulaması olacak mı?” diye sordu.

Onur Özovalı Onur Özovalı
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Gündem Olan Olay Meclis Gündeminde: Çocuğuna Aşı Yaptırmayan Ailelere Kayyım Atanacak mı?

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Elif Esen, TBMM'ye bir yazılı soru önergesi sundu. Esen, çocukluk çağı aşıları, yenidoğan tarama testleri ve aşılama politikalarındaki belirsizlikler işaret ederek Sağlık Bakanlığına bazı sorular yöneltti.

RESMİ VERİLERLE SAHADAKİ GÖZLEMLER UYUŞMUYOR

Son üç yıldır çocukluk çağı aşı oranlarının kamuoyuna açıklanmadığını, aşı reddi vakalarının resmi verilerinin de paylaşılmadığını ve bu durumun halk sağlığı üzerindeki etkilerinin bilinmediğini vurguladı. Kızamık ve boğmaca gibi bulaşıcı hastalıklardaki artış konusunda resmi verilerle sahadaki gözlemlerin uyuşmadığını söyleyen Esen, şu soruları sordu:

- Çocukluk çağı aşılama oranları neden üç yıldır açıklanmamaktadır?

- Son beş yıl içinde toplam kaç aşı reddi vakası kaydedilmiştir?

- Yenidoğan tarama testlerini reddeden ailelerin çocukları için bir takip mekanizması var mıdır?

Gündem Olan Olay Meclis Gündeminde: Çocuğuna Aşı Yaptırmayan Ailelere Kayyım Atanacak mı? - Resim : 1

- Aşı reddi ve tarama testlerini reddeden aileler için yasal bir düzenleme yapılması planlanmakta mıdır?

- Kızamık ve boğmaca vakalarına dair güncel ve net veriler nelerdir?

- Ulusal aşı programına 2013’ten bu yana yeni bir aşının eklenmemesinin gerekçesi nedir?

- HPV aşısının ücretsiz olarak sunulması için bir takvim belirlenmiş midir?

KAYYIM UYGULAMASI DEVAM EDECEK Mİ?

DEVA Partili vekil, Adana’da bebeğinden topuk kanı aldırmayan bir aileye kayyım atandığını anımsatarak, benzer hukuki düzenlemelerin aşı reddeden aileler için de uygulanıp uygulanmayacağını da sordu.

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Kaynak: Haber Merkezi

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