CHP'den Özcan, Aksoy ve Övür hakkında suç duyurusu: İftira attılar

CHP, Engin Özkoç ve Tuncay Özkan hakkında bir asansör firması üzerinden CHP’li belediyelerde kişisel rant elde ettikleri iddiası hakkında suç duyurusunda bulundu.

CHP'den Özcan, Aksoy ve Övür hakkında suç duyurusu: İftira attılar

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Genel Başkan Başdanışmanı Engin Özkoç ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan’ın bir asansör firması üzerinden CHP’li belediyelerde kişisel rant elde ettikleri iddialarını 'iftira' olarak nitelendirerek, üç isim hakkında suç duyurusunda bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi tüzel kişiliği adına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan başvurularda, CHP’den ihraç edilmiş olan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve yine CHP’den ihraç edilen eski Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ile Sabah Gazetesi köşe yazarı Mahmut Övür hakkında ayrı ayrı suç duyurusunda bulunuldu.

CHP’nin “yolsuz ilişkiler içinde bulunduğu algısı yaratmaya çalışan” söz konusu kişiler hakkında “İftira”, “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma”, "Kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret” ve “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçları üzerinden soruşturma başlatılması ve kamu davası açılması talep edildi

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