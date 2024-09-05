CHP'den Numan Kurtulmuş'la Can Atalay Zirvesi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) heyeti, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşecek.

CHP'den Numan Kurtulmuş'la Can Atalay Zirvesi

CHP heyeti, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşecek. CHP'nin Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Murat Emir'in katılacağı görüşme saat 15.00'de gerçekleşecek.

Görüşmede Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Hatay Milletvekili seçilen ve vekilliği düşürülen Gezi tutuklusu Can Atalay'a ilişkin CHP'nin yaptığı 2. olağanüstü toplanma başvurusunun gündeme gelmesi bekleniyor.

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