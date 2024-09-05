MetroPOLL'den Son Anket Geldi... Seçmenler Kimi, Ne Kadar Onaylıyor? Özgür Özel mi, Erdoğan mı?

MetroPOLL Araştırma, 'Liderlerin Görev Onayı' anketini yayımladı. Ankette CHP lideri Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önünde yer aldığı görüldü. MetroPOLL'ün kurucusu Özer Sencar ise anketi "Özgür Özel Erdoğan'a meydan okuyor" notuyla paylaştı.

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MetroPOLL'den Son Anket Geldi... Seçmenler Kimi, Ne Kadar Onaylıyor? Özgür Özel mi, Erdoğan mı?

MetroPOLL Araştırma'nın Kurucusu ve Yöneticisi Özer Sencar, X hesabından 'Liderlerin Görev Onayı' başlıklı anketin sonuçlarını yayımladı. Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos aylarını kapsayan araştırma 28 ilde 1642 kişi ile yapıldı.

31 Mart yerel seçimlerini takip eden ayların dikkate alındığı ankette 31 Mart yerel seçimlerinden sonra Özel'in seçmenleri karşısında görev onayı 43,3-54,9 bandında yer alırken Erdoğan'ın seçmenleri karşısında görev onayı ise 38,1-43,9 bandında yer aldı.

Sencar ise anketi "Özgür Özel Erdoğan'a meydan okuyor" ifadesiyle paylaştı.

MetroPOLL'den Son Anket Geldi... Seçmenler Kimi, Ne Kadar Onaylıyor? Özgür Özel mi, Erdoğan mı? - Resim : 1

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Kaynak: Gerçek Gündem

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Özgür Özel Recep Tayyip Erdoğan
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