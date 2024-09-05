İlk İnceleme Tamamlandı: AYM'den 'Kanlı Yasa' Kararı

Sokak hayvanlarının katledilmesinin önünü açan ve yoğun tepkilere rağmen yasalaştırılan "Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un iptali için Anayasa Mahkemesi (AYM), bugün ilk incelemesini tamamladı.

Yüksek Mahkeme, CHP'nin 15 Ağustos'taki başvurusu üzerine açılan iptal davasının ilk incelemesinde, başvuruya ilişkin eksiklik tespit etmezken, davanın daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşülmesine karar verdi.

17 MADDEDEN 16'SININ İPTALİ İSTENİYOR

Kanunun yürürlüğe girmesinin ardından CHP, yasanın 17 maddesinden 16'sının iptali ve yürürlüğünün durdurulması adına 15 Ağustos'ta AYM'ye başvurmuştu.

Başvuru sonrası Yüksek Mahkeme önünde basın açıklaması yapan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, iptalini istedikleri maddelerin hayvan haklarına, kamu yararına, devletin temel amaç ve görevlerine, yaşam hakkına, çevre hakkına, tabiat varlıklarının korunması esasına ve uluslararası anlaşmaların iç hukuka etkisine tümüyle aykırı olarak düzenlendiğini vurgulamıştı.

Kaynak: AA