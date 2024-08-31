Ankara'da Bir Kişi Yavru Köpeği Dirgenle Öldürdü

Sokak hayvanlarının katledilmesinin önünü açmak isteyen iktidar, 17 maddelik "Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ni yasalaştırdı. Her kesimden gelen tepkilere rağmen Meclis'te kabul edilen 'katliam yasası', Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

'Katliam yasası'na kitlesel tepkiler gelmeye devam ederken Ankara'da sokakta bulunan yavru köpeği dirgen ile öldüren S.M.A. isimli kişi gözaltına alındı. Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu 2. Başkanı Haydar Özkan, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Özkan, "Katliam yasasından cesaret alan cani ruhlu S.M.A. isimli şahıs Ankara Polatlı Çimenceğiz'de elindeki tarım aleti dirgenle defalarca vurarak hayvanı öldürüyor. Polatlı Kaykamlığı'ndan gereğini talep ediyoruz" ifadesini kullandı.

Polatlı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Şahıs gözaltına alınmıştır. Buradaki işleminin ardından adli makamlara sevk ettik, adli makamlarca gereken işlemler sürüyor" denildi.

TUTUKLANDI

Polatlı Kaymakamlığı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Aksoy'un tutuklanarak cezaevine gönderildiğini bildirdi. Kaymakamlığın açıklaması şöyle:

"31 Ağustos 2024 günü bazı basın yayın organlarında yayınlanan ilçemiz Çimenceğiz Mahallesi'nde bir köpeğe işkence edilerek katledildiğine dair görüntüler üzerine, kamuoyunu bilgilendirmeye ihtiyaç duyulmuştur. Söz konusu olay ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilerek, İlçe Jandarma Komutanlığımızca yapılan araştırmalar neticesinde, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli S.M.A., 30 Ağustos 2024 tarihinde gözaltına alınmış olup, 31 Ağustos 2024 tarihinde çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir."

Kaynak: DHA