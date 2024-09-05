Tüm İtirazlara Rağmen Meclis'ten Geçmişti: AYM Bugün 'Kanlı Yasa'nın İptalini Görüşecek

Kamuoyunda ‘kanlı yasa’ olarak bilinen ve sahipsiz sokak hayvanlarının öldürülmesinin de önünü açan düzenlemeye ilişkin CHP tarafından yapılan iptal başvurusu, bugün Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) gündemine gelecek.

Hayvanseverler başta olmak üzere kamuoyundan büyük bir kesimin itirazlarına rağmen Meclis’ten geçen Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 17 maddesinden 16’sının iptali ve yürürlüğünün durdurulması için yapılan iptal başvurusu bugün Yüksek Mahkeme’nin Genel Kurul gündemine alındı.

AYM’nin toplantısında davaya ilişkin ilk incelemenin yapılması ve dosyada eksiklik bulunmaması halinde, daha sonra belirlenecek bir günde başvurunun esastan görüşülmesi bekleniyor.

CHP İPTAL BAŞVURUSU YAPMIŞTI

Kanunun yürürlüğe girmesinin ardından CHP, yasanın 17 maddesinden 16'sının iptali ve yürürlüğünün durdurulması adına AYM'ye başvurmuştu.

Başvuru sonrası Yüksek Mahkeme önünde basın açıklaması yapan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, iptalini istedikleri maddelerin hayvan haklarına, kamu yararına, devletin temel amaç ve görevlerine, yaşam hakkına, çevre hakkına, tabiat varlıklarının korunması esasına ve uluslararası anlaşmaların iç hukuka etkisine tümüyle aykırı olarak düzenlendiğini savunmuştu.

Kaynak: AA