İzmir'de Silah Kaçakçısının Adresine Baskın: Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi

İzmir'de silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen E.Ş.’nin adresine operasyon düzenlendi. Operasyonda, çok sayıda silah, mermi ve fişek ele geçirilirken, E.Ş. gözaltına alındı.

İzmir'de Silah Kaçakçısının Adresine Baskın: Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi

İzmir'de Menderes Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede bir kişinin silah kaçakçılığı yaptığı bilgisini aldı. Bunun üzerine teknik ve fiziki takip başlatan polis, E.Ş.'nin Ordu'dan silah getirdiğini ve sattığını tespit etti. Savcılığın talimatı ile operasyon düzenleyen polis, E.Ş.’yi gözaltına aldı.

E.Ş.’nin adresinde yapılan aramada, 3 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 4 pompalı av tüfeği, 752 tabanca mermisi, 26 tüfek fişeği, 14 kurusıkı tabanca mermisi ve silah ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 500 avro ile 2 Cumhuriyet altını ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.Ş. ise Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. E.Ş.'nin işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Kaynak: DHA

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