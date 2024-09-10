CHP'den Erken Seçim Startı: Partililer Sahaya İnecek

CHP’de tüzük kurultayının geride kalmasının ardından “Halkçılık programı” ismi verilen parti programı çalışmalarına hız verildi. Çalışmaların kısa sürede tamamlanması ve yazım aşamasına geçilmesi belenirken, CHP’nin erken seçim hazırlıklarına başlayacağı da gelen bilgiler arasında.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tüzük kurultayında iktidara bir çağrı yapmış ve Kasım 2025’te erken seçim çağrısı yapacaklarını duyurmuştu. Özel’in Kasım 2025 ya da 2026 Baharını işaret etmesinin ardından CHP’nin sahaya inmeye hazırlandığı iddia edildi.

'VAR BİR ÇARESİ' PAROLASIYLA...

CHP’lilerin tüzük kurultayında slogan haline gelen “var bir çaresi” ifadeleriyle kampanya düzenleyeceği kaydedilirken, kampanya kapsamında afiş ve bilboardlar da seçim kampanyalarıyla donatılacak. CHP’nin "kent lokantası, çiftçi desteği, askıda fatura" gibi hizmetleri referans göstereceği reklam filmlerinin de çekilmesini düşündüğü de gelen bilgiler arasında.

Partinin kampanyasında; ekonomi, dış politika, eğitim, atanamayan öğretmenler, emekliler gibi geniş bir yelpazeye çözüm önerilerini anlatmak istediği bildirilirken, hazırlıkların kısa sürede tamamlanması ve sonbahar ile çalışmalara başlanması hedefleniyor.

Kaynak: Habertürk