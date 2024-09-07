Özel'den Erken Seçim Çıkışı: 'Cesaretiniz Varsa Kararı Bugünden Alalım'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin ATO Congresium'da düzenlenen "İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı"nda konuştu.

Özel açıklamalarında, gelecek yılın kasım ayında erken seçim talep edeceklerini belirtirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha aday olabilme ihtimali için ise, "Eğer bir erken seçim olmazsa Erdoğan bir daha aday olamaz. Erken seçim olursa Anayasaya göre son bir kez aday olabilir" ifadelerini kullandı.

'HERKES İKTİDAR DEĞİŞSİN İSTİYOR'

Özel’in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Partimizin ikinci yüzyılının ilk genel seçimlerine daha yakınız. Parti 31 Mart'ta 1'inci parti oldu. Herkes iktidar değişsin istiyor. 12 bin 500 liraya geçinmek zorunda olan emeklinin, bir asgari ücretlinin, çiftçilerin, esnafların, atanmayan öğretmenlerin, işsizlerinin ve umutsuz gençlerinin erken seçim istemeleri kadar doğal bir şey yok.

Tüm seçmenlere şunu dedik, bizim adaylarımız yerel seçim adayı, bizim adaylarımız belediye başkan adayları. Görev vereceksiniz hizmetleri devam ettirecekler, özlediğiniz hizmetler sizin kentinize de gelecek. Vereceğiniz oy bir genel seçim oyudur. Oyunuz sarı karttır, biz bunu istismar etmeyeceğiz, dedik.

'AKP'YE OY VERENLER PİŞMAN'

Yüzde 38 alınca hepimiz isteriz ki erken seçim çağrısı yapalım. Güvenenleri pişman etme tehlikesi vardı. Geçim olmazsa seçim olur dedik. O günden bugüne AK Parti oy verenleri pişman etti. Bize oy verenlerin de bir pişmanlığı olmadığı görülüyor.

Anayasaya göre, sayın Erdoğan aday olamazdı, ancak Meclis’in kararıyla olabilirdi. Ancak YSK’ya yapılan başvuruda, açıkça geçen adaylığı ikinci adaylık kabul edildi.

Eğer bir erken seçim olmazsa Erdoğan bir daha aday olamaz. Erken seçim olursa Anayasaya göre son bir kez aday olabilir.

Bu milletin 5 yıl dayanacak gücü olmadığı gibi bizim de iktidarı 4 yıl daha bekleyecek sabrımız yoktur. Millet artık CHP’nin iktidar olmasını beklemektedir.

Bunun için biz şunu söylüyoruz: Gelecek sene Kasım adayı 5 yıllık bu döneminin tam ortasıdır. İnat eder, millet aç sefil yoksul işsiz ve mutsuzken 2,5 yıl daha durursa asla bir daha aday olamaz. Ama 2 buçuk yılı geçirmeden, “Ben kendime güveniyorum” çıkarım derse, biz Meclis’te gelecek Kasım ayına kadar seçimleri yenilemeye, erken seçim yapmaya ve bu 22 yıllık, yoksullaştıran, güvencesizleştiren, gençlerin ülkede yaşama iradesini ortadan kaldıran bu yönetime son vermeye hazırız. Eğer cesaretiniz varsa kararı bugünden alalım ya da 8 ay sonra alalım. 2025 Kasım'da bizim karşımıza çıkmaya varsanız CHP burada.

Bugünden sonra bu sorumuza verilmeyen her yıl, seçimsiz 'bir 5 yıl, 4 yıl' diyen milletten kaçıyordur. Kendisine güveni olan, adaylığına güveni olan karşımıza çıkar ikinci yüzyılda daha fazla bu ülkeyi AKP’nin insafına, Cumhur İttifakı’nın kaprisli kavgalarına, birbirine arkadan çelme çakan, önünden çelme takan, önünden kuyu kazan yaklaşımlarıyla devleti bunların elinde bırakmaya hiç niyetli değildir. Bunu bütün Türkiye böyle bilsin."