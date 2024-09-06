Özgür Özel'den 'Metin Lokumcu Davası' Açıklaması: 'Karar, Hukuka ve Vicdana Uygun Değil'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Metin Lokumcu'nun ölümüne ilişkin davada 13 polis hakkında verilen beraat kararı verilmesine tepki gösterdi. Yazılı açıklama yapan Özel, kararın hukuka ve vicdanlara uygun olmadığını belirtti.

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Özgür Özel'den 'Metin Lokumcu Davası' Açıklaması: 'Karar, Hukuka ve Vicdana Uygun Değil'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Metin Lokumcu'nun ölümüne ilişkin davada 13 polise beraatine karar verilmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. CHP Lideri Özel, beraat kararlarının hukuka ve vicdanlara uygun olmadığını ifade etti.

Emekli öğretmen Metin Lokumcu, 2011 yılında Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakan olarak Artvin’in Hopa ilçesini ziyareti sırasında polisin biber gazı kullanması nedeniyle kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmanın 14. celsesinde aralarında dönemin İl Emniyet Müdürü Muhsin Armağan dahil 13 polis hakkında beraat kararı verilmesini eleştiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Metin Lokumcu davasında tüm sanıklara verilen beraat kararının hukuka ve vicdanlara uygun olmadığı açıktır. Bu davanın tüm yargı aşamalarında adaletin takipçisi olmaya devam edeceğiz."

Metin Lokumcu Davası, 13 Yıldır Adalet Bekliyordu... Tüm Sanıklar Beraat EttiMetin Lokumcu Davası, 13 Yıldır Adalet Bekliyordu... Tüm Sanıklar Beraat EttiGüncel

Kaynak: ANKA

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