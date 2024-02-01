CHP'den 'Can Atalay' kararı: "Mücadelemizi vereceğiz"

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili karar sonrası CHP’li kurmaylar "sert muhalefet" yapacaklarını ifade etti. Karar Meclis’te okutulurken yapılan protestolardan dolayı duyulmadığını söyleyen CHP’liler Başkanlık Divanı’na dilekçe verdi. Ancak TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ dilekçeyi işleme almadı.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, TİP Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin olarak, içtüzüğün kendilerine verdiği yetki çerçevesinde Meclis’teki direniş haklarını kullanacaklarını söyledi.

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir içtüzüğün kendilerine verdiği yetki çerçevesinde Meclis’teki direniş haklarını kullanacaklarını söyledi. Emir, “Meclis’te de alanlarda da mücadelemizi vereceğiz. Bu mücadele tek başına CHP’nin vereceği bir mücadele değildir. Tüm toplumsal muhalefetin ve anayasasına sahip çıkan milletimizin her bir ferdinin duyarlı olması, anayasanın çiğnenmesine karşı çıkması, seçilmiş bir milletvekilinin fiilen hapiste tutulmasına onay vermemesi gerekir” dedi.

CHP’nin TBMM’deki İdare Amiri Uğur Bayraktutan, Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürüldüğü gün yaşanan olayların perde arkasını Cumhuriyet’e anlattı. Meclis’in açılmasına 10 dakika kala Bekir Bozdağ’ın Başkanlık Divanı’nı topladığını söyleyen Bayraktutan, “Grup başkanvekillerini çağırdı ve Atalay’ın milletvekilliğinin düşürüleceğini gündeme getireceklerini söyledi. Bütün grup başkanvekilleri itiraz etti, ‘Bu son dakikada olacak iş değil’ dediler. Hatta bazı arkadaşlarımız Meclis’e geleceğini televizyondan duyduklarını söyledi. ‘Meclis Başkanlık Divanı böyle mi karar getiriyor’ diye sordular. Arkadaşlarımız ertelenmesini istedi. Ancak Bozdağ önerileri uygulamadı. Saray’dan aldığı talimatın gereğini yaptı” ifadelerini kullandı.

"ATALAY, AYM'YE GİDEBİLİR"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da Atalay hakkında bir kesin hüküm olmadan milletvekilliğinin düşürüldüğünü belirtti. Başarır, “Anayasanın 84. maddesi milletvekilliğinin düşmesini düzenliyor. Bu maddenin 2. fıkrası kesin mahkeme kararını vurguluyor. AYM’nin kararı ortada olduğu için Genel Kurul’da okunan karar kesin mahkeme hükmü değildir” dedi.

Atalay AYM’ye yeniden giderse kurumun başvurusunu inceleyeceğini söyleyen Başarır, “Bu sebeple Can Atalay 7 gün içerisinde AYM’ye başvurabilir” ifadelerini kullandı.