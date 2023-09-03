CHP'deki krizde yeni gelişme: Özür geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı olarak atandığı ileri sürülen Perinaz Mahpeyker Yaman'ın ana muhalefet partisi lideri hakkında 2016'da yılında yaptığı bir paylaşımın sosyal medyada gündem olmasının ardından yeni açıklamalar geldi.

Yaman, dün Anıtkabir ziyaretine dair fotoğrafları paylaştı. "Her şeyden önce benim üzerimden Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na son derece yakışıksız suçlamalar için buradan özür diliyorum" diyen Yaman, iş kadını olduğunu, bazen aylarca sahada olduğu için sosyal medya hesabını yanındaki personelin yönettiğini söyledi; söz konusu tweetleri kendisinin yazmadığını ileri sürdü.

"Her şeyden önce benim üzerimden Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan son derece yakışıksız suçlamalar için Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’ndan özür diliyorum. Bütün samimiyetimle ve inancımla söylüyorum ki o tweet’leri ben yazmadım. Ben bir iş kadınıyım ve bazen aylarca sahada olduğum oluyor (işim köylere elektrik bağlantıları olduğu için) telefonumun tüm sosyal medya şifrelerini yanımda çalışan personele veriyordum ve kimi zaman aylarca sosyal medya kullanmıyordum.

'HİÇBİR ZAMAN ATATÜRK'E SAYGISIZLIK EDECEK KADAR VİCDANSIZ OLMADIM'

Evet doğrudur, yıllarca AK Parti’yi destekledim, çeşitli kademelerde aday adayı oldum ama hiçbir zaman cumhuriyetin kurucusu Atatürk’e saygısızlık edecek kadar vicdansız olmadım. Nitekim uzun yıllardır Anıtkabir’i hep ziyaret ederim. Ben Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na inandım. Bu ülkenin barışa ve huzura kavuşması için göstermiş olduğu fedakarlığı görünce CHP’de bir nefer olarak çalışmak istedim."

Benimle ilgili yapılan yorumlara bütün samimiyetimle yaptığım açıklamamdır. pic.twitter.com/fetYg9PmLS September 2, 2023

26 MAYIS'TA ATANDI, 4 HAZİRAN'DA ALINDI

Konuyla ilgili CHP’li yetkililerle görüştüğünü aktaran İsmail Saymaz ise Yaman'ın 26 Mayıs'ta danışmanlığa alındığını, 4 Haziran'da ise bütün danışmanlarla birlikte Yaman’ın da görevine son verildiğini iddia etti.

CHP’li yetkililerle görüştüm.

Perinaz Yaman’ın 26 Mayıs’ta danışmanlığa alındığını, ancak 4 Haziran’da bütün danışmanlarla birlikte Yaman’ın da görevine son verildiğini kaydediyorlar.

Yaman’ı kim tavsiye etti, bilinmiyormuş.

Yaman’ın yakın zamana kadar CHP’ye geldiği belirtiliyor September 2, 2023

'KILIÇDAROĞLU, KADIN VE AİLE POLİTİKALARI DANIŞMANI OLMADIĞINI SÖYLEDİ'

Yaman'ın danışman olarak atanmadığı ifade edilen CHP'nin bilgi notunda şöyle denilmişti:

"Genel seçimlerin ardından gerçekleşen MYK değişikliğinin hemen akabinde, 4 Haziran 2023 tarihli genelge ile; o tarihe kadar görev yapan Genel Başkan danışmanlarının görevleri sona ermiştir. O tarih sonrasında yapılan başdanışman yahut danışman atamaları kamuoyu ile paylaşılmıştır. Bu bağlamda, ilgili tarih (4 Haziran 2023) ve genelge sonrasında; ismi geçen 'Perinaz Mahpeyker Yaman' isimli bir danışman ataması yapılmamıştır."

Tele1 canlı yayınında konuşan Eren Erdem de böyle bir atamanın söz konusu olmadığını belirterek, şu açıklamayı yapmıştı: "Böyle bir ismin ataması söz konusu değil. Bu nasıl gündem oldu bilmiyorum. Genel merkezimizde Perinaz Mahpeyker diye bir genelgemiz yok. 4 Haziran’dan sonra danışman kadrosu sıfırdan kuruldu. Bu isimli bir danışman yok."

CHP PM üyesi ve Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iddiayı yalanlarken, Kemal Kılıçdaroğlu ile konuştuğunu, kendisinin Kadın ve Aile Politikaları danışmanı olmadığını söylediğini aktarmıştı.