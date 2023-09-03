Her şey Suudi şirketin kaçak binası için: İBB'nin yıkmak istediği binayla ilgili acele kamulaştırma kararı!

İBB’nin yıkıma gittiği Suudi şirketin kaçak binası için bakanlık "acele kamulaştırma" kararı çıkardı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 21 Ekim 2017’de yaptığı konuşmada İstanbul’un kıymetinin bilinmediğini belirterek, “Biz bu şehre ihanet ettik, bundan ben de sorumluyum” ifadelerini kullanmıştı. 1994’ten 2019’a kadar megakenti, AKP ve öncülü partiler yönetiyordu.

Erdoğan’ın sözleri gök kubbede yankılandı ve yok oldu. İstanbul’daki imar rantı, AKP’nin koruması altında devam etti.

İBB’NİN YIKIMINI ENGELLEDİLER

İstanbul Seyitnizam Mahallesi'ndeki kamuya ait yeşil alana Suudi Arabistan merkezli Al Qemam Holding'in Türkiye'deki şirketi AkZirve Gayrimenkul kaçak şekilde çok katlı plaza inşa etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İmar Müdürlüğü 2021'de yapının kaçak olduğunu tespit etti. Kaçak plazayı yıkmak isteyen İBB ekipleri engellemelerle karşılaştı. Yıkım sürecine ilişkin mahkeme İBB lehine karar verse de bu kez İstanbul Valisi Davut Gül devreye girdi. 29 Ağustos sabahı kaçak yapıyı yıkmaya giden İBB ekiplerinin karşısına polis çıkarıldı.

Valinin imzasıyla resmi yazı gönderilerek yapının Hazine'ye geçtiği, AkZirve Şirketi'nin ise kiralamak için müracaat ettiği, talebin değerlendirildiği gerekçe gösterilerek yıkım yapılmamasını istendi.

YIKIMDAN KURTARMAK İÇİN KAMULAŞTIRMAYA ALDILAR

Sözcü’de Batuhan Serim imzalı habere göre, Bölge, önce 28 Ağustos tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle AKP'li Zeytinburnu Belediye Başkanlığı tarafından acil kamulaştırılacak yer statüsüne sokuldu. Hemen ardından 31 Ağustos'ta ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yeni imar planları askıya çıkarıldı. Plazanın olduğu yeşil alan acele kamulaştırma ile Zeytinburnu Belediyesi'ne geçirilirken plazanın olduğu alanın sosyal tesis olarak düzenlenmesine karar verildi.