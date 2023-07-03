CHP'deki değişim tartışmalarını başlatan İmamoğlu'ndan yeni adım

14 Mayıs ve 28 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen seçimlerin ardından CHP içerisindeki tartışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hemen 29 Mayıs sabahı yayınladığı bir video ile başlayan tartışmalar, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in de Genel Başkanlığa aday olması farklı bir boyut kazandı.

İMAMOĞLU'NDAN YENİ ADIM

Parti içerisinde de güçlenen değişim talebi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu ve Parti Meclisi'nin aldığı kararla kurultaya hazırlanan CHP'de İmamoğlu'ndan yeni bir adım geldi.

NTV'de yer alan habere göre, bir manifesto yayınlayacağı belirtilen İmamoğlu'nun, söz konusu metne "Değişime davet" adını verdiği belirtiliyor.

KURMAYLARINI TANITACAK

İmamoğlu'nun kurmaylarını da kamuoyuna tanıtacağı belirtilirken; manifestonun bu hafta yayınlanması bekleniyor.

Edinilen bilgilere göre manifestoyla aynı ismi taşıyan bir internet sitesi de kurularak CHP'de değişim isteyen partililerin görüş ve önerileri alınacak.



İmamoğlu: "Benim aday olduğum tek şey var. Ülkemizde, aynen İstanbul'da olduğu gibi, büyük bir değişim."