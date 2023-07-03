Korumaları gazeteci Sinan Aygül'ü darp etmişti: AKP'li belediye başkanı konserde yuhalandı

Tatvan Belediyesi'ne ilişkin ‘yolsuzluk’ ve ‘arazi satışları’ haberleri yapan Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sinan Aygül, 17 Haziran’da AKP’li Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani'nin koruması olan boksör Yücel Baysali ve polis Engin Kaplan’ın saldırısına uğradı. Aygül'e yönelik saldırı tepki çekerken Aygül’e saldıran Baysali ile saldırıyı ayırmaya giden yurttaşları engelleyen polis Kaplan “kasten yaralama” suçundan tutuklandı.

MEHMET EMİN GEYLANİ, KONSERDE YUHALANDI

Tatvan'da dün şarkıcı Mustafa Ceceli'nin konseri vardı. Tatvan Belediyesi tarafından organize edilen gecenin bir bölümünde sahneye Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani çıktı. Geylani'nin konuşması sırasında yuhalama sesleri duyuldu.

Geçen ay saldırıya uğrayan gazeteci Sinan Aygül, Geylani'nin yurttaşlar tarafından yuhalandığı anları Twitter hesabından paylaştı.

Aygül, paylaşımına "Geylani yuhlanıyor... Kendi düzenlediği etkinlikte üç gün art arda, her ağzını açtığında yuhlanan kişiye Mehmet Emin Geylani denir. Saygınlığını yitiren kişiye de müptezel denir." notunu düştü.