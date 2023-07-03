Tanju Özcan'ın CHP Genel Merkezi'ne yürüyüşü başladı: Atatürk'ten özür diledi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, seçimlerden sonra CHP içindeki değişim gerekliliği tartışmalarına dahil olmuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik eleştirilerde bulunan ve “kesin ihraç” istemiyle disipline sevk edilen Özcan, “Değişim ve Adalet Yürüyüşü” adını verdiği eylem ile Bolu’dan Ankara’daki CHP Genel Merkezi’ne yürüyor.

TANJU ÖZCAN'IN YÜRÜYÜŞÜ BAŞLADI: ATATÜRK'TEN ÖZÜR DİLEDİ

Tanju Özcan’ın CHP Genel Merkezi’ni varış noktası olarak seçtiği "Değişim ve Adalet Yürüyüşü" bugün başladı. Özcan'a tepki gösteren bir CHP'li ise polisler tarafından uzaklaştırıldı.

Sözcü'de yer alan habere göre; saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşan Belediye Başkanı Tanju Özcan, Atatürk’ten özür dileyerek şunları söyledi:

"Atam, kurduğun Cumhuriyet’e ve koyduğun ilkelere yeterince sahip çıkamadık. Ben, bundan dolayı tüm içtenliğimle senden özür diliyorum. Sizin isminizden bile hazmetmeyenleri bir türlü yenemedik. Yaklaşık çeyrek asırdır bu ülkeyi yönetmelerine izin verdik. Bundan dolayı sana özür borçluyuz.

Geldiğimiz noktada Meclis'te çok büyük bir çoğunluk Atatürk’ün isminden bile hazmetmiyor. Ama bu arada 40 kadar da badem bıyıklıyı biz göndererek onlara destek vermiş olduk bir anlamda.

Atam, senin kurduğun ve Cumhuriyeti kuran Halk Partisi, başarısız insanlar tarafından yönetiliyor. Hatta bu gaflet içerisindeki CHP yönetimi partiyi Sorosçulara, terör sevicilerine, badem bıyıklılara peşkeş çekmeye çalışıyor. Hatta benim gibi samimi Atatürkçüleri ihraç etme suretiyle yıllardır mobbing ile partiden uzaklaştırmaya çalışıyor.

İstiyorlar, CHP Atatürkçü gömleğini çıkartsın. İşte ben de bu sebeplerle sizin huzurunuzdan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezine az sonra bir yürüyüş gerçekleştireceğim. Bu yürüyüş hakkı yenen emek örgütleri için olacak, bu yürüyüş başarısız olduğu halde senin koltuğundan kalkmayı reddeden Kemal Kılıçdaroğlu’nu oradan indirmek için yapılacak.

Bu yürüyüşü, partiyi tekrar Atatürkçü çizgiye oturtmak için gerçekleştiriyorum. Bu yürüyüşüm Atatürkçü olduğu için hem partiden hem de devletten dışlananlar için gerçekleştiriyorum.

CHP Genel Merkezi’ne Köroğlu’nun diyarından sesleniyorum ve buradan çoban ateşini değişim için yakıyorum. Bu cesur adımları kendi geleceğim için değil, Cumhuriyetimizin, gençlerimiz geleceği için yapıyorum. Gücümü, halktan ve siz ebedi liderim Mustafa Kemal Atatürk’ten alıyorum."

TANJU ÖZCAN'DAN KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA KURULTAY'DA ADAY OLMA ÇAĞRISI

Özcan, geçen günlerde yaptığı açıklamada, çeşitli tekliflerin geldiğini iddia ederek, yürüyüşünden vazgeçmeyeceğini söylemişti.

Özcan dün gazetecilere yaptığı açıklamada, “Yürüyüşten vazgeçmem karşılığında çeşitli siyasi vaatlerde bulunuyorlar. Ben bu yürüyüşü gerçekleştireceğim. Sayın Genel Başkan, ‘Kurultayda aday olmayacağım’ dediği takdirde, ben bu yürüyüşten vazgeçerim” ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem