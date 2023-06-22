CHP'ye dönmüştü: Tanju Özcan hakkında kesin ihraç istemi

Cumhuriyet Halk Partisi'nden 1 yıl süreyle ihraç edilen ve 10 gün önce cezası biten Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan bu kez kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.

CHP'ye dönmüştü: Tanju Özcan hakkında kesin ihraç istemi

Geçtiğimiz günlerde CHP’ye geri dönen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bugün yapılan MYK toplantısında kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.

Sözcü'den Aytunç Erkin'in haberine göre; Özcan, son dönemde Kılıçdaroğlu'na ve parti yönetimine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunuyordu.

NE OLMUŞTU?

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Belediye Meclisi’nin bir kadın üyesiyle yaşadığı diyalog sonrasında parti kurallarıyla bağdaşmayan tutum ve davranışları nedeniyle geçtiğimiz yıl disipline sevk edilmişti.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a 1 yıl geçici çıkarma cezası vermişti.

Seçim sonrasında CHP yönetiminde değişim talebinde bulunan Tanju Özcan Mart 2024’te yapılacak yerel seçimlere aynı kadro ve aynı söylemlerle gidilmesi halinde başarı şansı olmadığını belirterek, “Aynı moral bozukluğuyla devam edilirse seçimde başarı, altılı ganyanda en fazla oran veren sürpriz ata oynamak gibi bir şey, keloğlanın yeniden saçlarının çıkmasını istemek gibi bir şey olur” değerlendirmesini yapmıştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun son grup toplantısında “Değil 6'lı Masa, Türkiye'nin aydınlığa çıkması için gerekirse 16'lı Masa kuracağım” sözlerine Tanju Özcan “Sayın Genel Başkan hesap uzmanı ama ben 16'lı masanın siyasi maliyetini bir daha hesaplamasını tavsiye ediyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Etiketler
CHP Tanju Özcan
Küflü derz aralarını hızlıca temizliyor: Kalıcı çözüm sunuyor... Üstelik ovalamadan Küflü derz aralarını hızlıca temizliyor: Kalıcı çözüm sunuyor... Üstelik ovalamadan
Sinan Ateş'e yakınlığıyla biliniyordu: Ülkü Ocakları Başkanına hapis cezası Ülkü Ocakları Başkanına hapis cezası
CHP'nin önde gelen ismi Murat Karayalçın'dan Özgür Özel'e ziyaret CHP'nin önde gelen ismi Murat Karayalçın'dan Özgür Özel'e ziyaret
Doğuştan alıngan 3 burç! Onlardaki naz kimsede yok. Çok düşüncesizler... Doğuştan alıngan 3 burç! Onlardaki naz kimsede yok. Çok düşüncesizler...
ÇOK OKUNANLAR
Köşede parası olanlar dikkat: 'Büyük operasyon geliyor' dedi, tarih verdi! 'Onlarda merhamet yok...' Köşede parası olanlar dikkat: 'Büyük operasyon geliyor' dedi, tarih verdi
Memur ve emekli maaşlarına gelecek zam ortaya çıktı: 'Kesin' dedi, oran verdi Memur ve emekli maaşlarına gelecek zam ortaya çıktı: 'Kesin' dedi, oran verdi
Ekmek fiyatlarına büyük zam: 15 lira oldu Ekmek fiyatlarına büyük zam: 15 lira oldu
Faiz kararı sonrası ne olur? İslam Memiş dolar ve altın fiyatları tahminini açıkladı İslam Memiş dolar ve altın fiyatları tahminini açıkladı
İddia: Atanan bakan yardımcıları Mehmet Şimşek'in ilk tercihi değildi, 'kabullenmek' zorunda kaldığı isim ortaya çıktı İddia: Mehmet Şimşek'in 'kabullenmek' zorunda kaldığı isim ortaya çıktı