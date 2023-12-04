CHP'de Parti Meclisi toplandı

CHP Parti Meclisi, Antalya kampı sonrasında ilk kez toplandı.

CHP'de Parti Meclisi toplandı

İYİ Parti'nin yerel seçimlerde CHP'den gelen iş birliği teklifini değerlendirmesi beklenen Başkanlık Divanı ve Genel İdare Kurulu toplantılarında alınacak kararlar merak edilirken CHP Parti Meclisi, Antalya kampı sonrasında ilk kez toplandı.

CHP Genel Merkezi'nde, Genel Başkan Özgür Özel Başkanlığı'nda toplanan PM'de, yerel seçim sürecinde uygulanacak stratejiler gündeme alındı. Aday belirleme yöntemlerinin yanı sıra çeşitli nedenlerle ihraç edilen isimlerin partiye geri dönüşlerine ilişkin dilek ve öneriler de PM'de görüşüldü.

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