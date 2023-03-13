CHP'de milletvekili aday adaylığı başvuruları başladı

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP), 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi aday adaylığı başvuruları başladı.

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Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında seçim kararının yayımlanmasıyla birlikte 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı ve 28’inci Milletvekilliği seçimlerinin yapılması kesinleşti.

CHP'den milletvekili adayı olmak isteyenler sabahın ilk saatlerinden itibaren parti genel merkezine gelerek, "üyelik takip" bölümünden üyelik kontrolünü yaptırdı.

Gerekli üyelik kontrollerinin ardından evraklar, "aday adayı başvuru evrakları alım" bölümüne teslim edildi. Daha sonra ise başvuruda bulunanların, "hukuk birimi" tarafından adli sicil kayıtları incelenerek, adaylıkları önünde engel olup olmadığı kontrol edildi.

DEPREMDEN ETKİLENEN 6 İLDE ADAYLARDAN ÜCRET ALINMAYACAK

Öte yandan CHP'de milletvekilliği seçimleri için aday adaylarından alınacak ücretler geçen hafta belirlendi.

Erkekler 30 bin lira, kadınlar, gençler ve engelliler 15 bin lira ödeyecek.

Depremlerden etkilenen Malatya, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman ve Hatay'dan başvuru yapacak aday adaylarından ise ücret alınmayacak.

20 Mart'ta sona erecek başvurular için aday adaylarından ayrıca 3'er bin lira da dosya ücreti alınacak.

Kaynak: Gerçek Gündem

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