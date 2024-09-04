CHP'de Kurultay Süreci Resmen Başladı: 'İlk Seçimde İktidarız'

CHP’de İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı sembolik olarak, Sivas Kongresi’nin 105’inci yıldönümünde başlatılırken, burada açıklamalarda bulunan CHP lideri Özel, ‘iktidar yürüyüşü’nü başlattıklarını söyledi.

Konuşmasının başlangıcında Sivas Kongresi'nin 105’inci yıldönümüne ilişkin mesajlar veren Özel, önümüzdeki ilk genel seçimde iktidar olacakları iddiasında bulundu.

Konuşmasında yıl dönümü dolayısıyla Sivas Kongresi'nin önemine değinerek Atatürk'ün CHP'nin ilk kongresini Sivas kongresi olarak tanımladığını hatırlattı. Özel, “İkinci Cumhurbaşkanımız, Lozan Fatihi İsmet Paşa, 14 Mayıs 1950 akşamı seçimleri kaybettiğimizde bu yenilgiyi demokrasinin en büyük zaferi olarak nitelendirmekten bir an için tereddüt etmemiştir. Ülkemizi kurtaran, bağımsızlığı mümkün kılan partimiz, ülkemizi önce demokrasi ile sonra sosyal demokrasi ile tanıştırmıştır. Ne yazık ki partimiz son yarım asırda tek başına iktidar olma imkanından mahrum kalmış bunu başaramamıştır. Ülkeyi yönetecek sorumluluğu elinde bulunduramamıştır. Ancak bugün Sivas'ta kurucu kadrolarımıza armağan etmek isteriz ki bugün kurumuş felsefesinden saplayan CHP, yapılan son seçimlerin ve Türkiye'nin 1. partisidir. 105 yıl önce bugün Sivas kongresinde kurulan partimiz, tam 105 yıl sonra yapılan seçimleri kazanarak, 47 yıl aradan sonra Türkiye'nin birinci partisi olmuştur. CHP bugün iktidarın tek ve en güçlü seçeneğidir” dedi.

'CHP İKTİDARIN EN GÜÇLÜ SEÇENEĞİ'

Açıklamalarında, "Bizim kurultaylarımız liderlerden talimat almaz, görev almaz. Görev verir" ifadelerini kullanan Özel, "CHP iktidarın tek ve en güçlü seçeneği. Yapılacak ilk seçimde partimizi iktidar yapacağız" diye konuştu.

Özel ayrıca, Avrupa Birliği’ne (AB) tam üyelik mesajı verirken, "Hedefimiz Avrupa Birliği'ne tam üyelik. CHP'nin hedefi güçlü, zengin, dünya ile yarışan AB'ye tam üye olan bir Türkiye'dir" dedi.