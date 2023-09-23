CHP'de Kayseri İl Kongresi sona erdi: Delegasyonda dikkat çeken isimler
Kurultay'a hazırlanan CHP'den Kayseri İl Kongresi'nde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen isimler delege olarak seçildi.
2023 Genel Seçimleri sonrası CHP içinde başlayan değişim tartışmaları sonrası Kurultay kararı almıştı.
Mahalle ve ilçe kongrelerinin ardından bir çok kentte il kongreleri gerçekleşiyor.
KAYSERİ'DE DİKKAT ÇEKEN İSİMLER
Bugün gerçekleşen Kayseri İl Kongresi'nde dikkat çeken isimler delege olarak seçildi.
Daha önce Kılıçdaroğlu’na destek açıklayanların da olduğu isimler delege seçildi.
Delege listesi şöyle:
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