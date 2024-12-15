CHP Parti Meclisi Suriye Gündemiyle Toplanıyor
CHP Parti Meclisi (PM) 17 Aralık'ta Suriye’deki gelişmeleri ele almak üzere özel gündemle toplanıyor.
Suriye'deki gelişmelerin ardından CHP PM, 17 Aralık Salı günü saat 13.30’da Suriye özel gündemiyle toplanma kararı aldı. “Uluslararası Gelişmeler Işığında Dış Politika” başlığıyla yapılacak PM toplantısında PM üyeleri, Suriye konusunda bilgilendirilecek.
CHP lideri Özgür Özel’in başkanlık edeceği toplantıda, Dışişleri Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Uzgel ve Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu sunum yapacak.
KAPALI GRUP TOPLANTISI
Ayrıca haftalık rutin MYK toplantısı da aynı gün yapılacak. Hafta içinde milletvekillerinin kalan kısmının ikinci bir kapalı grup toplantısıyla Suriye gündemiyle bir araya gelmesi de bekleniyor.
Kaynak: ANKA
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