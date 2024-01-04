CHP MYK'nın gündemi değişti: Adayların belirlenmesi bekleniyordu

31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler için partilerin aday belirleme çalışmaları sürüyor. Bugün CHP Merkez Yönetim Kurulu’nda (MYK) ilan edilmeyen adayların belirlenmesi bekleniyordu. MYK, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı ancak gündemde yerel seçimlerin olmayacağı açıklandı.

ADAYLAR YERİNE YARGI KRİZİ ELE ALINACAK

BirGün’de yer alan habere göre; MYK toplantısı, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin ziyaretinin ardından saat 12.20'de başladı.

MYK'nin bugünkü toplantısında açıklanması belediye başkan adaylarının görüşülmesi öngörülüyordu. Ancak, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Can Atalay hakkındaki ikinci ihlal kararına uymamasının ardından MYK'nin gündemi değişti.

Yargıtay'ın kararını "Anayasa'ya darbe girişimi" olarak değerlendiren CHP'de MYK, özel gündem olarak 'yargı krizi'ni ele alacak.

MYK'nin ardından Parti Meclisi de toplanacak. Parti Meclisi'nde de 'yargı krizi' görüşülecek ve bundan sonraki mücadele hattı belirlenecek.

ÖZGÜR ÖZEL'İN AÇIKLAMASI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile yaptığı basın açıklamasında, "Bugün bizden bir belediye başkan adayı ve yerel seçimlere ilişkin hiçbir şey duymayacaksınız. MYK'nın ve PM'nin olağanüstü gündemi içinde bulunduğumuz Anayasa'ya karşı darbe girişimidir. Önümüzdeki hafta içinde belirlenecek bugünkü gündemle Parti Meclisi yeniden toplanacaktır" açıklamasını yapmıştı.