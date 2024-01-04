CHP MYK'nın gündemi değişti: Adayların belirlenmesi bekleniyordu

31 Mart seçimleri için adayların belirlenmesi beklenen, Yargıtay'ın dünkü Can Atalay kararının ardından gündemini değiştirdi. CHP MYK, 'yargı krizi' başlıklı özel gündemle toplandı. Belediye başkan adaylarının konuşulması beklenen MYK'de, Yargıtay'ın Can Atalay kararı görüşülecek.

Son Güncelleme:
CHP MYK'nın gündemi değişti: Adayların belirlenmesi bekleniyordu

31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler için partilerin aday belirleme çalışmaları sürüyor. Bugün CHP Merkez Yönetim Kurulu’nda (MYK) ilan edilmeyen adayların belirlenmesi bekleniyordu. MYK, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı ancak gündemde yerel seçimlerin olmayacağı açıklandı.

AYM’nin tüm yetkileri hedef alındı: Yargıtay’ın Can Atalay kararında ‘MHP’ kokusu, hatalı Pakistan örneğiAYM’nin tüm yetkileri hedef alındı: Yargıtay’ın Can Atalay kararında ‘MHP’ kokusu, hatalı Pakistan örneğiSiyaset

ADAYLAR YERİNE YARGI KRİZİ ELE ALINACAK

BirGün’de yer alan habere göre; MYK toplantısı, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin ziyaretinin ardından saat 12.20'de başladı.

MYK'nin bugünkü toplantısında açıklanması belediye başkan adaylarının görüşülmesi öngörülüyordu. Ancak, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Can Atalay hakkındaki ikinci ihlal kararına uymamasının ardından MYK'nin gündemi değişti.

Yargıtay'ın kararını "Anayasa'ya darbe girişimi" olarak değerlendiren CHP'de MYK, özel gündem olarak 'yargı krizi'ni ele alacak.

MYK'nin ardından Parti Meclisi de toplanacak. Parti Meclisi'nde de 'yargı krizi' görüşülecek ve bundan sonraki mücadele hattı belirlenecek.

Yargıtay'ın AYM kararını yok saymasının ardından AYM üyesinden 'fil-karınca' göndermeli paylaşım: 'Karıncalar fili çok kıskanır...'Yargıtay'ın AYM kararını yok saymasının ardından AYM üyesinden 'fil-karınca' göndermeli paylaşım: 'Karıncalar fili çok kıskanır...'Güncel

ÖZGÜR ÖZEL'İN AÇIKLAMASI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile yaptığı basın açıklamasında, "Bugün bizden bir belediye başkan adayı ve yerel seçimlere ilişkin hiçbir şey duymayacaksınız. MYK'nın ve PM'nin olağanüstü gündemi içinde bulunduğumuz Anayasa'ya karşı darbe girişimidir. Önümüzdeki hafta içinde belirlenecek bugünkü gündemle Parti Meclisi yeniden toplanacaktır" açıklamasını yapmıştı.

Özgür Özel ve Muharrem İnce'den görüşme sonrası ilk açıklamalar... Konuşmaların ana gündemi: Yargı kriziÖzgür Özel ve Muharrem İnce'den görüşme sonrası ilk açıklamalar... Konuşmaların ana gündemi: Yargı kriziSiyaset
Etiketler
CHP Can Atalay 2024 Yerel Seçimleri Özgür Özel
Son Güncelleme:
Emeklilere yeni ek ödeme: 12500 TL anında hesaplarına geçecek Emeklilere yeni ek ödeme: 12500 TL anında hesaplarına geçecek
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bağcıoğlu'ndan ABD'li amirale Montrö yanıtı: "Uluslararası hukukunu kendinize göre yorumlayamazsınız" CHP Genel Başkan Yardımcısı Bağcıoğlu'ndan ABD'li amirale Montrö yanıtı
Kelle paça yerine önerilmişti şimdilerde lokantalarda yok satıyor Kelle paça yerine önerilmişti şimdilerde lokantalarda yok satıyor
Özgür Özel ve Muharrem İnce'den görüşme sonrası ilk açıklamalar... Konuşmaların ana gündemi: Yargı krizi Özgür Özel ve Muharrem İnce'den görüşme sonrası ilk açıklamalar
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin en yaşanabilir kentleri belli oldu: İstanbul'un sırası şaşırttı! Türkiye'nin en yaşanabilir kentleri belli oldu: İstanbul'un sırası şaşırttı!
Gamze Özçelik'in eski eşi Uğur Pektaş maneviyata yöneldi: Son halini sosyal medyada paylaştı Gamze Özçelik'in eski eşi Uğur Pektaş maneviyata yöneldi: Son halini sosyal medyada paylaştı
2024 trafik cezaları belli oldu: İşte tüm cezaların listesi! 2024 trafik cezaları belli oldu: İşte tüm cezaların listesi!
Maaşlar nasıl hesaplanacak? Memura seyyanen zamda yeni tutar belli oldu Maaşlar nasıl hesaplanacak? Memura seyyanen zamda yeni tutar belli oldu
Dolar/TL'de beklentiler değişti: 2024 yıl sonu dolar kuru ne kadar olacak? Yıl sonu dolar kuru ne kadar olacak?