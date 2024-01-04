Özgür Özel ve Muharrem İnce'den görüşme sonrası ilk açıklamalar... Konuşmaların ana gündemi: Yargı krizi

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti.

Saat 10.00'da CHP Genel Merkezi'ne gelen İnce’yi CHP Sözcüsü Deniz Yücel karşıladı.

Görüşmede, CHP lideri Özel’e, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Yardımcıları Deniz Yücel ile Gül Çiftci eşlik etti.

Görüşmenin ardından iki genel başkan basının karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

'BUGÜN BİZDEN SEÇİMLERE YÖNELİK BİR ŞEY DUYMAYACAKSINIZ'

Özgür Özel'in açıklaması şöyle:

"Bugün Memleket Partisi’nin değerli genel başkanı sayın Muharrem İnce ve heyetini kabul ettik. Kendileri partimize hayırlısı olsun ziyaretine geldiler. Teşekkür ediyoruz. Görüşmede memleket meselelerini, halkın meselelerini konuştuk. Önümüzdeki süreç içerisinde diyalog ve temas halinde olmak noktasında fikir birliğine vardık.

Biz görüşmemizi yaparken bir yandan da televizyondan sizlerin yaptığı yayınlarda sürekli CHP belediye başkan adaylarından bahsedildiğini altyazılarınızdan ve anonslarınızdan takip ettik.

Arkadaşlar, dün AYM’nin kararını hiçe sayan ve dolayısıyla Anayasayı askıya almaya çalışan bir darbe girişiminin son perdesi oynandı. Bu şartlar altında CHP olarak, bugün yapılacak MYK toplantımızın ve ardından yapılacak PM toplantımızın özel gündemle toplanacağını dün bir sosyal medya paylaşımıyla duyurmuştum. Bugün bizden bir belediye başkan adayı ve belediye seçimlerine yönelik herhangi bir şey duymayacaksınız. Partimizin olağanüstü gündemi, içinde bulunduğumuz Anayasaya karşı darbe girişimidir.

CHP’nin toplumsal muhalefetle birlikte bundan sonraki yol haritasını konuşacağız. Önümüzdeki hafta içinde belirlenecek bir günde bugünkü gündemle PM’miz yeniden toplanacaktır."

'MEMLEKETİN, ADLİYESİ, ZAPTİYESİ, TIBBİYESİ, HARBİYESİ ELE GEÇİRİLMİŞ DURUMDA'

Özel'in ardından sözü alan Muharrem İnce ise şunları söyledi:

"Biz de Memleket Partisi olarak yeni seçilen Genel Başkan Özgür Özel’e hayırlı olsun, başarı dileklerimizi iletmek için geldik. Kendisi ile memleket meseleleri üzerine bir değerlendirmemiz oldu. Tabii ki önümüzdeki seçim süreciyle ilgili kaygılarımızı dile getirdik.

Biliyorsunuz bu memleketin adliyesi, zaptiyesi, mülkiyesi, harbiyesi, tıbbiyesi ele geçirilmiş durumda. Memlekette yargı, iktidarın sopası olmuş durumda. Yargının düzgün işlemediği bir yerde ekonominin kurallarının düzgün işlemesi mümkün değildir. Yargı Türkiye’de adalet dağıtmıyorsa o ülkede yoksulluk kaçınılmazdır. Hep söylediğim bir sözü tekrar söyleyeyim. Yargı karın doyurur. Türkiye’de yargı aklını başına almalıdır. Türkiye’de yargı bizi yoksulluğa sürüklemektedir. Bugün dolar 30 lira olmuşsa euro 35 liraya gidiyorsa bunun sorumlusu ekonomistler değil, yargıçlardır, hakimlerdir, savcılardır, siyasetçilerdir. Bu beni ürkütüyor. Baskılanmış bir döviz, zorla orada tutulan bir döviz. Yargı eliyle bir takım hizaya getirmeler memleketimizin geleceği açısından bizi ürkütüyor. Son yaşanan seçimde de ne yazık ki hem Cumhurbaşkanlığı hem de Meclis çoğunluğunu ele geçirmiş bir iktidar var. Bu psikolojik üstünlükle bu seçimlere giriyor. CHP amiral gemisidir. Muhalefetteki en güçlü partidir. Onun için sayın genel başkana, Özgür Özel’e, o konuda görüşlerimizi aktardık. Türkiye nasıl yeniden ayağa kaldırılır. Nasıl topyekün mücadele edilir bu konuda görüşlerimiz neyse, bunları paylaştık.

SEÇİM İŞBİRLİĞİNİN KONUŞULMASI BEKLENİYORDU

Görüşmede, yerel seçimde olası işbirliğinin görüşülmesi bekleniyordu.

İnce daha önce, İstanbul’da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu destekleyeceklerini açıklamıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem