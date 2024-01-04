CHP Genel Başkan Yardımcısı Bağcıoğlu'ndan ABD'li amirale Montrö yanıtı: "Uluslararası hukukunu kendinize göre yorumlayamazsınız"

Türkiye, İngiliz mayın gemisinin boğazları geçmesine izin vermedi. Karadeniz'e gitmek isteyen gemiye Montrö nedeniyle izin verilmemesine NATO'daki bazı müttefikler tepki gösterdi. ABD'li Amiral Stravrid'in tweetine CHP Genel Başkan Yardımcısı emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu yanıt verdi.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Bağcıoğlu'ndan ABD'li amirale Montrö yanıtı: "Uluslararası hukukunu kendinize göre yorumlayamazsınız"

Türkiye, Karadeniz'e geçmek isteyen İngiliz Kraliyet Donanmasına ait mayın temizleme gemilerine Montrö Sözleşmesi gereği boğazlardan geçmesine izin vermedi.

Ukrayna'yı desteklemek için yola çıkan geminin geçişine izin verilmemesi başta ABD olmak üzere NATO'nun bazı üyeleri tarafından tepkiyle karşılandı.

ABD’Lİ AMİRAL STRAVRID, TÜRKİYE’NİN KARARINI ELEŞTİRDİ

NATO'nun eski Yüksek Müttefik Komutanı olan ABD'li Amiral James Stavrid, konuyla ilgili sosyal medya hesabından Türkiye'nin kararını eleştiren bir paylaşım yaptı. Stavrid, "Türkiye'nin Kraliyet Donanması mayın avcılarını engellemesi Montrö Sözleşmesi'nin kötüye kullanılmasıdır. Mayın avcıları tamamen savunmaya yöneliktir. Bunların kullanımı Ukrayna'nın ekonomisini canlı tutmasını sağlamaktadır. Bir NATO müttefiki olarak Türkiye rotasını tersine çevirmeli ve bu gemilerin geçişine izin vermelidir" ifadelerini kullandı.

CHP'Lİ BAĞCIOĞLU: ULUSLARARASI DENİZ HUKUKUNU KENDİ YARGILARINIZA GÖRE YORUMLAYAMAZSINIZ

CHP Genel Başkan Yardımcısı emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, ABD'li Amiral Stavrid'e yanıt verdi.

Bağcıoğlu, Montrö Sözleşmesi ve uluslararası deniz hukukunu hatırlattığı paylaşımında Türkiye'nin kararının savundu ve şunları kaydetti:

"Montrö Sözleşmesi'nde savaş gemilerinin saldırı veya savunma amaçlı olarak sınıflandırılmasına ilişkin herhangi bir madde bulunmamaktadır. Bir geminin savaş gemisi olarak kabul edilebilmesi için gereken koşullar uluslararası deniz hukukunda açıkça belirtilmiştir. Uluslararası deniz hukukunu kendi yargılarınıza göre yorumlayamazsınız."

Kaynak: Gerçek Gündem

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CHP NATO Montrö Sözleşmesi İngiltere Ukrayna
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