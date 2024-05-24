CHP MYK Pazar günü yapılacak ''Büyük Emekli Mitingi''nden sonra toplanacak

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), 26 Mayıs Pazar günü Ankara’da yapılacak ''Büyük Emekli Mitingi'' sonrasında toplanacak

CHP MYK Pazar günü yapılacak ''Büyük Emekli Mitingi''nden sonra toplanacak

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), 26 Mayıs Pazar günü Ankara Tandoğan Meydanı'nda yapılacak ''Büyük Emekli Mitingi'' sonrasında Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında genel merkezde toplanacak.

CHP Parti Meclisi (PM) toplantısı ise 27 Mayıs Pazartesi günü yapılacak. PM toplantısında, ''yerel seçimler ve CHP belediyeciliğine'' ilişkin değerlendirmeler yapılacağı bildirildi.

CHP'den 'Büyük Emekli Mitingi' için çağrıCHP'den 'Büyük Emekli Mitingi' için çağrıGüncel

Kaynak: ANKA

Etiketler
CHP CHP Genel Merkezi
Özel-Karamollaoğlu görüşmesine 'sağlık sorunları' engeli Özel-Karamollaoğlu görüşmesi ertelendi
Kanal D'nin son dönemde en çok izlenen dizisi : İnci Taneleri'ne yeni başrol Kanal D'nin son dönemde en çok izlenen dizisi : İnci Taneleri'ne yeni başrol
TRT1'den Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi için flaş karar! Dizi devam edecek mi? TRT1'den Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi için flaş karar! Dizi devam edecek mi?
"Çoklu bir kongre öngörmüyorum" diyen SP'li Arıkan: "Yeni genel başkan adayımızın ismini o tarihte açıklayacağız" "Yeni genel başkan adayımızın ismini o tarihte açıklayacağız"
AKP'den emeklilere kötü haber: "Ülkenin hayrına olmaz" diyerek itiraz ettiler AKP'den emeklilere kötü haber
Rönesans Holding gündemden düşmüyor! CHP'li Başarır bir kez daha sordu: O uçağın parasını bakanlık mı verdi? CHP'li Başarır bir kez daha sordu: O uçağın parasını bakanlık mı verdi?
ÇOK OKUNANLAR
TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ile kavga etti TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ile kavga etti
Resmi Gazete'de yayımlandı: YÖK, yönetmelikteki tartışmalı maddeyi yeniden düzenledi YÖK, yönetmelikteki tartışmalı maddeyi yeniden düzenledi
Kulis: AKP'de yerel seçim yenilgisinin faturası kesilmeye başlandı, seri istifalar yolda Kulis: AKP'de seri istifalar yolda
İslam Memiş, o ayı işaret etti: Bir şeylerin hazırlığı yapılıyor İslam Memiş, o ayı işaret etti: Bir şeylerin hazırlığı yapılıyor
Haziran ayında çuvalla para kazanacak burçlar belli oldu Haziran ayında çuvalla para kazanacak burçlar belli oldu