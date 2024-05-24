AKP'den emeklilere kötü haber: "Ülkenin hayrına olmaz" diyerek itiraz ettiler

AKP'de, milletvekilleri ile yapılan ve seçim sonuçlarının detaylı bir şekilde değerlendirildiği istişare toplantıları sona erdi. Bu süreçte, özellikle temmuz ayında emeklilere enflasyonun üzerinde zam yapılması gerektiği konusunda görüş belirten milletvekilleri oldu. Ancak bu öneri, EYT'nin getirdiği mali yük nedeniyle itirazla karşılandı.

Türkiye gazetesinde yer alan kulis haberine göre, AKP'nin istişare toplantılarında temmuz ayında emeklilere enflasyonun üzerinde zam yapılması gerektiğini söyleyen milletvekilleri oldu. Ancak vekillerin bu önerisine, "Hangi kaynakla bunu yapacaksınız. Durum ortada. Emeklilikle ilgili en yanlış adım EYT oldu. Onun getirdiği fatura ödeniyor şu anda. Bu tip öneriler ülkenin hayrına olmaz" gerekçesiyle itiraz edildiği iddia edildi.