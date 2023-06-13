CHP'li Ağbaba açıkladı: Yılın ilk 5 ayında iflas eden esnaf sayısı 60 bin 93’e yükseldi

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "Esnaf iflasları hız kesmeden artmaya devam ediyor. Bu yılın ilk 5 ayında meslekten ve sicilden terkinini yaparak iflas eden esnaf sayısı 60 bin 93’e yükseldi" dedi.

Son Güncelleme:
CHP'li Ağbaba açıkladı: Yılın ilk 5 ayında iflas eden esnaf sayısı 60 bin 93’e yükseldi

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba Twitter hesabından yaptığı paylaşımda iflas eden esnaf sayısındaki artışa dikkat çekti.

 Ağbaba, "Esnaf iflasları hız kesmeden artmaya devam ediyor. Bu yılın ilk 5 ayında meslekten ve sicilden terkinini yaparak iflas eden esnaf sayısı 60 bin 93’e yükseldi. Geçtiğimiz yıl ise yılın ilk 5 ayında iflas eden esnaf sayısı 47 bin 128 olarak kayıtlara geçmişti. Geçen yılın ilk 5 ayına göre iflaslar yüzde 28 oranında artmış oldu" dedi.

Ağbaba’nın paylaşımı şöyle:

"Esnaf iflasları hız kesmeden artmaya devam ediyor! Bu yılın ilk 5 ayında meslekten ve sicilden terkinini yaparak iflas eden esnaf sayısı 60 bin 93’e yükseldi. Geçtiğimiz yıl ise yılın ilk 5 ayında iflas eden esnaf sayısı 47 bin 128 olarak kayıtlara geçmişti. Geçen yılın ilk 5 ayına göre iflaslar yüzde 28 oranında artmış oldu."

Kaynak: ANKA

Etiketler
CHP Türkiye ekonomisi
Son Güncelleme:
Gazeteciler Pehlivan ve Coşkun hakkında beraat kararı Gazeteciler Pehlivan ve Coşkun hakkında beraat kararı
Lapa olan pilavı kurtarma tekniği: Çöpe atıp ziyan etmeyin Lapa olan pilavı kurtarma tekniği: Çöpe atıp ziyan etmeyin
CHP lideri Kılıçdaroğlu: Değişimin önünü açacağım CHP lideri Kılıçdaroğlu: Değişimin önünü açacağım
Camdaki Kız'daki Sedat'ın gerçek ailesi ortaya çıktı: Benzerlikleri şaşırtıyor Camdaki Kız'daki Sedat'ın gerçek ailesi ortaya çıktı: Benzerlikleri şaşırtıyor
ÇOK OKUNANLAR
Ekonomist Evren Devrim Zelyut, dolar kurunun nerede duracağını açıkladı! Ekonomist Evren Devrim Zelyut, dolar kurunun nerede duracağını açıkladı!
Bahçeli'nin açıklamasıyla heyecan arttı: İşte il olmayı bekleyen 25 ilçe Bahçeli'nin açıklamasıyla heyecan arttı: İşte il olmayı bekleyen 25 ilçe
EYT sonrası yeni erken emeklilik fırsatı: Milyonlarca kişi yararlanacak! EYT sonrası yeni erken emeklilik fırsatı: Milyonlarca kişi yararlanacak!
14 Mayıs genel seçimlerinin en başarılı milletvekilleri belli oldu: İşte o 20 isim 14 Mayıs genel seçimlerinin en başarılı milletvekilleri belli oldu: İşte o 20 isim
Ekonomist Özgür Demirtaş'tan 'Ekonomiye ne olacak' videosu: O isimleri tek tek saydı, rekor kırdı! Ekonomist Özgür Demirtaş'tan 'Ekonomiye ne olacak' videosu: O isimleri tek tek saydı, rekor kırdı!