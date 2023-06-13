CHP'li Ağbaba açıkladı: Yılın ilk 5 ayında iflas eden esnaf sayısı 60 bin 93’e yükseldi

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba Twitter hesabından yaptığı paylaşımda iflas eden esnaf sayısındaki artışa dikkat çekti.

Ağbaba, "Esnaf iflasları hız kesmeden artmaya devam ediyor. Bu yılın ilk 5 ayında meslekten ve sicilden terkinini yaparak iflas eden esnaf sayısı 60 bin 93’e yükseldi. Geçtiğimiz yıl ise yılın ilk 5 ayında iflas eden esnaf sayısı 47 bin 128 olarak kayıtlara geçmişti. Geçen yılın ilk 5 ayına göre iflaslar yüzde 28 oranında artmış oldu" dedi.

Ağbaba’nın paylaşımı şöyle:

"Esnaf iflasları hız kesmeden artmaya devam ediyor! Bu yılın ilk 5 ayında meslekten ve sicilden terkinini yaparak iflas eden esnaf sayısı 60 bin 93’e yükseldi. Geçtiğimiz yıl ise yılın ilk 5 ayında iflas eden esnaf sayısı 47 bin 128 olarak kayıtlara geçmişti. Geçen yılın ilk 5 ayına göre iflaslar yüzde 28 oranında artmış oldu."

Esnaf iflasları hız kesmeden artmaya devam ediyor!



Bu yılın ilk 5 ayında meslekten ve sicilden terkinini yaparak iflas eden esnaf sayısı 60 bin 93’e yükseldi.



Geçtiğimiz yıl ise yılın ilk 5 ayında iflas eden esnaf sayısı 47 bin 128 olarak kayıtlara geçmişti.



Geçen yılın ilk 5… — Veli Ağbaba (@veliagbaba) June 13, 2023

Kaynak: ANKA