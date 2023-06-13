Gazeteciler Pehlivan ve Coşkun hakkında beraat kararı

Gazeteciler Barış Pehlivan ve Canan Coşkun, hakim Akın Gürlek’in şikayeti üzerine 'terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek' suçlamasıyla yargılandıkları davanın karar duruşması bugün İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı.

Duruşmaya tutuksuz sanık Canan Coşkun ve taraf avukatları katılırken, tutuksuz sanık Barış Pehlivan gelmedi.

Bir önceki duruşmada savcı, gazetecilerin haber verme niteliğindeki düşünce açıklama sınırlarını ve ifade özgürlüğü sınırlarını aştığını ve hakim Akın Gürlek’i terör örgütlerine hedef gösterdiklerini iddia ederek gazetecilerin cezalandırılmasını talep etmişti.

"SUÇ İŞLEMEDİM, İŞİMİN GEREĞİNİ YAPTIM"

Duruşmada esas hakkında savunma yapan Coşkun, “Daha önce de aynı suçlamayla yargılandım ve beraat ettim. Suç işlemedim. Kamuoyunu bilgilendirmek adına işimin gereğini yaptım. Vereceğiniz karar anayasayı sistematik olarak ihlal eden hakimin yanında mı, yoksa gazeteciliğin yanında mı olacağınızı gösterecek. Beraatımı talep ediyorum” dedi.

Avukat Abbas Yalçın, müvekkilinin anayasal hakkını kullandığını ifade ederek Coşkun’un beraatini talep etti.

"MAHKEME, COŞKUN VE PEHLİVAN'IN BERAATINA KARAR VERDİ"

Barış Pehlivan’ın avukatı Hüseyin Ersöz de Akın Gürlek’in kamuoyuna yansımış bir kişi olmasından dolayı pek çok habere konu olduğunu belirterek “Müvekkil, halkın haber alma özgürlüğü ve kamu yararı çerçevesinde hareket etmiştir. Beraat talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Mahkeme, gazetecilerin üzerine atılı fiilin kanunda suç olarak tanımlanmadığına kanaat getirerek Canan Coşkun ve Barış Pehlivan’ın beraatına hükmetti.

İDDİANAMEDEN

İddianame savcısı, Canan Coşkun’un 29 Aralık 2021 tarihinde şahsi hesabından paylaştığı ve Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER) davasının iddianamesinin detaylarını içeren haberinin linkinin yer aldığı tweet ile; Pehlivan’ın ise Halk TV’deki 'Açıkça' programının 12 Aralık ve 30 Aralık 2021 tarihlerindeki yayınlarında söylediği sözler ile “PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü'yle bağlantılı olduğu değerlendirilen DİAYDER'e özellikle vurgu yaparak Akın Gürlek’i PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü'ne hedef gösterdiklerini iddia etmişti.

Kaynak: ANKA