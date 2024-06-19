CHP lideri Özgür Özel'den 'değişim' itirafı: 'İlk dile getiren İmamoğlu'ydu'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, EKOL TV'de Armağan Çağlayan'ın konuğu oldu ve programda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

CHP lideri Özgür Özel'den 'değişim' itirafı: 'İlk dile getiren İmamoğlu'ydu'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Ekol TV'de yayınlanan 'Hepsi Bu Hafta Oldu' adlı programda ünlü televizyoncu Armağan Çağlayan'ın sorularını yanıtladı.

Gündeme dair açıklamalar yapan Özgür Özel, CHP'deki 'değişim' süreci ile ilgili, 'Değişimi ilk dile getiren Ekrem İmamoğlu’ydu. CHP’de değişim olmasaydı İzmir’i, İstanbul’u kaybederdik' iddiasında bulundu

CHP lideri Özgür Özel'den 'değişim' itirafı: 'İlk dile getiren İmamoğlu'ydu' - Resim : 1

CHP'DEKİ DEĞİŞİMLE İLGİLİ 'ÖZEL' İTİRAF

Özel, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

'İnanılmaz duygusal travma vardı. Adım atmak gerekiyordu. Bu duygumla hareket ettim. Bunu en erken dile getiren de Ekrem İmamoğlu'ydu. Partide değişim olması gerektiği konusunda konuştuk. İnsanlara 'Ders aldık, değiştik, gençleştik ve lütfen umudunuzu kesmeyin' dememiz gerekirdi. Dünyadaki popülist liderler insanların sandığa küsmesinden yararlanır. Burada da o yaşanıyordu. İnsanlar fatura kesecek yer arıyordu.

Biz sahadaki duyguyu doğru okuyan tek parti olduk. Biz genç, seçmene hesap sormayan, sorumluluğu üstlenen, fazla kadın adaylı tek parti olduk. Seçmen değişmeyen herkesi AK Parti MHP ve İYİ Parti dahil herkesi cezalandırdı.

Siyaset nedir diye sorulduğunda, sokağın sesini duyma sanatı olarak tanımlarım. Sokaktan, evden duyguyu almıyorsan sen standart siyasetçilik oynuyorsundur. Biz koca bir ekip olarak değişimciydik. Herkes risk aldı. Olmayacak şeyi oldurdular.'

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