İYİ Partili Zorlu'dan Fener Rum Patriği Bartholomeos'a 'Ekümenik' tepkisi

İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, Fener Rum Patriği Bartholomeos'un tek dini lider olarak ve ‘Ekümenik’ unvanı ile İsviçre'deki Ukrayna Barış Konferansı'na katılmasına tepki gösterdi.

'TÜRKİYE'YE TELAFİSİ GÜÇ ZARARL VERECEKTİR'

Zorlu, Patriğin mevcut kanunların kendisine tanımadığı bir unvanı kullanamayacağını belirterek, 'Ekümeniklik, sadece Ortodoks dünyayı ilgilendiren bir mesele de değildir; aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bağlamaktadır. Burada atılacak yanlış adımlar ya da diplomatik kabullenişler Türkiye'nin tarihsel kazanımlarına ve egemenlik haklarına da telafisi güç zararlar verecektir' dedi.

Milletvekili Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsviçre'deki konferansta Fener Rum Patriği'nin 'Ekümenik' unvanıyla katılmasının 'vahim bir hata' olduğunu ifade etti.

Zorlu, ekümenikliğin ne Türkiye Anayasası ve kanunlarıyla ne de Lozan Antlaşması ile bağdaştığını vurgulayarak, konunun ivedilikle Dışişleri Bakanlığı tarafından açıklanması gerektiğini kaydetti.

Zorlu ayrıca, konuyu TBMM Dışişleri Komisyonu'na da taşıyacağını belirtti.