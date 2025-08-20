Özgür Özel, İmamoğlu'nun 'Filiz Akın' Anısını İlk Kez Anlattı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Kadıköy’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan Filiz Akın Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu’nun açılış törenine katıldı. Törende, İBB’nin kreş ve yurt projelerini överek iktidara yüklenen Özel, aynı zamanda tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek mesajları verdi. Açılışa, Filiz Akın’ın ailesi, Kadıköy Belediye Başkanı ve CHP’liler katıldı.

İMAMOĞLU İÇİN 'MİLLETİN ADAYI' ÇIKIŞI

Özel, konuşmasında İmamoğlu’nun tutukluluğuna sert tepki göstererek, “Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi’nin değil, 15.5 milyon vatandaşın Cumhurbaşkanı adayıdır. Bu milletin adayını içeride tutarak millete kafa tutuyorlar. Kafa tutulan CHP’nin Genel Başkanı ya da İBB’nin seçilmiş başkanı değil, doğrudan milletin kendisidir” dedi. İmamoğlu’nun Silivri’deki 16 metrekarelik hücresinden seslendiğini belirten Özel, bu durumu “zulüm” olarak nitelendirdi.

'BİR KEZ DAHA YENECEĞİZ'

Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sert eleştirilerde bulunarak, “Tayyip Erdoğan’ı bir kez daha yeneceğiz. Karşımıza çıktığına, bu zulümleri yaptığına pişman edeceğiz. Her kim ki CHP’yi kolay lokma zanneder, hayatının hatasını yapar. Bu parti bir adım geri atarsa Türkiye 100 yıl geri gider, bir santim eğilirse bu millete diz çöktürürler. Diz çökmeyeceğiz, bu millete diz çöktürtmeyeceğiz,” diye konuştu. İmamoğlu’nun Erdoğan’ı defalarca yenme “suçu”ndan dolayı içeride tutulduğunu savunan Özel, bu durumun hukuksuz bir darbe mekanizması olduğunu söyledi.

KREŞ VE YURT PROJELERİ VURGUSU

Konuşmasında İBB’nin eğitim yatırımlarını öne çıkaran Özel, “Biz geldiğimizde hiç kreşi olmayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 111’inci kreşini açtık. Türkiye genelinde 708 kreşe ulaştık. Bugün de 15’inci kız öğrenci yurdunu açıyoruz. İktidarımızda TOKİ, bir yıl içinde Cumhuriyet yurtlarını inşa edecek. Öğrencilerimizi kimsenin insafına terk etmeyeceğiz” dedi. Özel, İBB’nin sıfırdan 5.900 öğrenci kapasitesine ulaştığını ve 2029’a kadar 15 bin kapasite hedeflediğini vurguladı.

KYK BURSU ELEŞTİRİSİ

Özel, geçmişte KYK burslarının alım gücünü eleştirerek, “Ecevit döneminde 450 lira burs, 1.5 çeyrek altın ediyordu. Bugün 3 bin lira burs, 0.5 çeyrek altın bile değil. AKP iktidarı, öğrencinin barınma sorununa iyi gelmedi, aksine olumsuz tesir etti” dedi. İktidarın cemaat yurtlarına yol vermek için devlet yurtları yapmadığını savunan Özel, CHP’nin eşitlikçi bir barınma politikası vadettiğini belirtti.

FİLİZ AKIN YURDU’NUN HİKAYESİNİ İLK KEZ ANLATTI

Özel, yurdun isminin rahmetli sanatçı Filiz Akın’a verilme sürecini şu sözlerle anlattı:

"Öncelikle bu yurdun yapılmasında Caferağa’dan geçerken Ekrem Başkan envanterdeki bir İSKİ tahsilat bürosunu, veznesini ‘Ya buraya bir yurt olur’ demiş. Onu biraz önce anonsu yapan değerli arkadaşımızdan öğrendim. Ama benim de şahitliğim şudur: 21 Mart’ta sevgili Filiz Akın’ı, rahmetli Filiz Akın’ı kaybettik. Bunu gözaltında öğrenmiş, çok üzülmüş. Sonra benim kendisini Silivri’de ilk ziyaretimde, tahmin ediyorum 23 ya da 24 Mart. Bana dedi ki ‘Genel Başkanım Filiz Akın’ı da kaybettik. Çok üzüldüm. Çok aydın bir Cumhuriyet kadınıydı, kadına karşı şiddetle mücadelesi ve kadınların toplumda sosyal yaşamdaki mücadeleleri için bayraktardı. Kız öğrencileri için çok çalışmaları vardı. Biz Kadıköy’de harika bir yurt yaptık, yakında da bitecek. Acaba o yurda Filiz Akın’ın adını versek ne dersiniz?’ Dedim ‘Harika olur. Ailesiyle konuşmak lazım.’

O günden hemen birkaç gün sonra Sönmez Bey’in telefonuna ulaştık, ben sordum, kendisi büyük memnuniyet duyacağını söyledi. Biz de Ağustos ayının sonuna doğru böyle bir açılış için sözleştik. Sağ olsun Nuri Aslan süreci takip etti, İl Başkanımız süreci takip ettiler. Ve bugün Ekrem Başkan’ın hem yerine karar verdiği, hem adına karar verdiği, hem Filiz Akın’ın ismini yaşattığı bu yurdu onsuz da olsak hep birlikte açıyoruz."

