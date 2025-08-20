Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Nureddin Nebati Ne Görüştü? Kulisler Alevlendi... 'Fırça' mı, 'Uydurma' mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Dolmabahçe Ofisi’nde sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi. Sözcü gazetesi görüşmede, Mersin Milletvekili Nebati’ye seçim bölgesine daha fazla zaman ayırması gerektiğini söylediğini iddia etti ve haberi "Nebati ile görüşmenin nedeni fırçaymış" başlığıyla verdi. Yavuz Değirmenci ise Sözcü'nün haberini 'tamamen uydurma' diye nitelendirerek "Görüşme talebi Erdoğan'dan geldi. Ekonomik gelişmeler konuşuldu. Fırça hikaye" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta İstanbul’daki Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde eski Hazine ve Maliye Bakanı ve AKP Mersin Milletvekili Nureddin Nebati ile sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme, Ankara kulislerinde “Nebati yeniden bakan mı oluyor?” sorusunu gündeme getirse de edinilen bilgilere göre toplantının ana konusu Mersin’deki yerel şikayetler oldu.

Sözcü gazetesinin haberine göre, görüşme talebi Nebati’den geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin’den kendisine ulaşan şikayetleri dile getirerek, Nebati’ye “Seçim bölgeni ihmal ediyorsun, daha sık git” uyarısında bulundu. Yaklaşık 1,5 saat süren görüşmede, Mersin’deki siyasi tablo ve AKP'nin kentteki performansı masaya yatırıldı.

'TAMAMEN UYDURMA'

Sözcü gazetesi haberi "Nebati ile görüşmenin nedeni fırçaymış: Bölgeni ihmal etme" başlığıyla servis etti. Sözcü'ye Yavuz Değirmenci'den itiraz geldi. Değirmenci, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden "Malumunuz Türkiye bu haberi benden öğrenmişti. Sözcü'nün haberi tamamen uydurma. Görüşme talebi Erdoğan'dan geldi. Yüksek faiz ve reel sektörün sorunları dahil olmak üzere ekonomik gelişmeler konuşuldu. Mersinle ilgili organize sanayi, liman vb sorunlar iletildi. Fırça hikaye" ifadelerini kullandı.

MERSİN’DE AKP'NİN ZORLU SINAVI

Mersin, AKP'nin yıllardır güçlü bir taban oluşturmakta zorlandığı illerden biri olarak öne çıkıyor. 2023 milletvekili seçimlerinde AKP, kentte yalnızca yüzde 24 oy alırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı yılki Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 37 ile ikinci sırada yer aldı. 2024 yerel seçimlerinde ise AKP, Cumhur İttifakı kapsamında MHP’nin büyükşehir belediye başkan adayını desteklemiş, ancak yarış kaybedilmişti. Mart 2024’teki yerel seçimlerde AKP, Mersin’in 13 ilçesinin hiçbirinde başarı elde edemedi.

KULİSLERDEKİ TARTIŞMALAR

Görüşmenin ardından, Nebati’nin yeniden Hazine ve Maliye Bakanlığı’na getirileceği yönünde spekülasyonlar ortaya atıldı. Ancak, kulislerde bu iddiaların iktidar cephesinde karşılık bulmadığı belirtiliyor. Bazı kaynaklar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Nebati’ye verdiği mesajın, partinin Mersin’de yerel tabanı güçlendirmesi ve 2024 yerel seçimlerindeki başarısızlığın telafi edilmesi yönünde bir talimat olarak yorumlandığını ifade ediyor.

Kaynak: Sözcü

Recep Tayyip Erdoğan Nureddin Nebati
