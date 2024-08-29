'Ekonomi Gözlerimdeki Işıltıdır' Demişti Gerçek Gündem Açıklıyor: Eski Bakan Nebati Cumhurbaşkanı’ndan Ne Talep Etti?
Eski Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati’nin geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldiği ortaya çıktı. Ekonomiye dair yaptığı değerlendirmelerle kamuoyunun tepkisini toplayan Nebati’nin bu görüşmede şu an önemli bir konumda olan “kadim dostunun” İstanbul İl Başkanı olması için ricacı olduğu öğrenildi. Çok kısa süren görüşmede Nebati, istediğini elde edemezken Türkiye ekonomisi ise konuşulmadı.
Eski Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ekonominin en kötü olduğu dönemlerde TRT ekranlarında "Gözlerime bakar mısınız? Ne görüyorsunuz? Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır" yanıtıyla kamuoyunun hafızasına kazındı. Yaptığı toplantılarda sarf ettiği sözler ve ekonomi yaklaşımına yönelik açıklamalarıyla sadece muhalefetin değil, iktidarın da tepkisini toplayan Nebati 4 Haziran 2023'te görevini Mehmet Şimşek'e teslim etti. Nebati’nin batık bir ekonomiyi Şimşek’e devrettiği ve bu nedenle Şimşek’in işinin oldukça zor olduğu kamuoyunda uzun süre konuşuldu.
NEBATİ KONUŞTU CUMHURBAŞKANI SUSTU
Uzun süredir ortalarda gözükmeyen Nurettin Nebati’nin önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğü ortaya çıktı. Gerçek Gündem’in edindiği bilgiye göre; bu görüşmede ekonomi konuşulmadı. Nebati kişisel bir istek için Cumhurbaşkanından randevu talep etti. Nebati'nin bu talebi Cumhurbaşkanı tarafından kabul edildi. Görüşme 20 dakika gibi kısa bir sürede tamamlandı. Nebati önemli bir konumda olan dostunun İstanbul İl Başkanı olması için ricacı oldu. Bu talebi dinleyen Cumhurbaşkanı ise Nebati’ye herhangi bir yanıt vermedi. İstediğini elde edemeden Cumhurbaşkanının yanından ayrılmak zorunda kalan Nebati ile Türkiye ekonomisinin ise hiç konuşulmadığı öğrenildi.
Kaynak: Gerçek Gündem