Anneannesini Öldürmüştü! Abdüllatif Şener'in Oğlu 1 Ay Sonra Tutuklandı

AKP'nin kurucularından, eski Başbakan Yardımcısı ve eski CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener'in TBMM Özel Kalem Müdür Yardımcısı oğlu Bedirhan Şener, evinde rehine aldığı 80 yaşındaki anneannesi Leyla Çetiner'i silahla vurarak öldürmüştü. Anneannesini öldürmesinin ardından Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'nde kaldırılmış ve yaklaşık 3 hafta gözlem altında tutulmuştu.

Yaklaşık bir ay önce işlenen cinayetin ardından psikolojik sorunları olduğu iddiasıyla gözlem altında tutuklan Bedhirhan Şener hakkında, Bilkent Şehir Hastanesi'nce rapor hazırlandı.

'AKIL SAĞLINDA YERİNDE'

Bilkent Şehir Hastanesince düzenlenen raporda, "gözlem altına alınan şüphelinin cezai sorumluluğunu etkileyecek şiddet ve mahiyette akıl hastalığının ya da zayıflığının bulunmadığı, 'üst soya karşı kasten ateşli silahla öldürme ve öldürmeye teşebbüs' suçu ile ilgili fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayabildiği, bu fiille ilgili davranışlarını yönlendirme yeteneğinin tam olduğu" belirtilerek, şüphelinin, Türk Ceza Kanunu'nun "akıl sağlığıyla" alakalı maddesi kapsamında değerlendirilemeyeceği kaydedildi.

Bedirhan Şener, yapılan tespit ve toplanan deliller doğrultusunda, "üst soya karşı kasten öldürme" ve "üst soya karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Ajanslar