Büyük Çiftçi Mitinginde AKP'ye Yüklendi! Özgür Özel'den 'Geçim Yoksa Seçim Var' Çağrısı

CHP, emeklilerin sorunları için Ankara’da, eğitimcilerin sorunlarını dile getirmek için de İstanbul’da, çay üreticilerinin sorunlarına dikkat çekmek için Rize’de Çay Mitingi, hububat fiyatlarının düşük açıklanmasına tepki göstermek için Tekirdağ - Hayrabolu’da Buğday Mitingi, Ordu'da Fındık Mitingi ve son olarak Gaziantep'te Fıstık Mitingi düzenleyerek üreticilerin sorunlarını gündeme getirdi.

CHP bugün de Çiftçilerin sorunlarına dikkat çekmek için Manisa’nın Turgutlu ilçesinde miting düzenliyor.

Miting saat 18.30’da Koza Pazarı meydanında başladı. Mitinge Turgutlu ve çevre ilçelerden çok sayıda vatandaş katıldı. Manisalı bazı çiftçiler mitinge traktörleriyle geldi. Mitinge katılan gençler çiftçileri temsilen tabut taşıyarak alana geldi.

Mitingde güvenliğin sağlanması için çok sayıda polis görevlendirildi. Alana gelen vatandaşlar polisler tarafından tek tek aranarak alana alındı.

CHP lideri Özgür Özel, memleketinde düzenlenen mitingde konuşma yapıyor. Özel'in konuşmasından satır başları şu şekilde:

"AKP geldiğinde 2.8 milyon olan çiftçi şimdi ise 2.3 milyon. 500 bin çiftçi kayıp. Türkiye'de her 4 çiftçiden 3'ü "Sanayide iş bulursam köyde kalmayacağım" diyor. Bir asgari ücrete muhtaç hale getirilmiş gencecik evlatlarımız var. Bundan ala bir beka sorunu yok. Nüfus sayısı artıp çiftçi sayısı azaldığında bugün yurt dışında buğday, saman, bal, süt tozu, zeytinyağı ithal eden bir ülke durumuna düştük. Bu kadar çiftçi mağdurken, bu kadar büyük bir mağduriyet varken oy günü geldiğinde oyunuzu isteyenler, seçim geçince zenginlerin 660 milyarlık borcunu bir kalemde silenler sizin toplam borcunuzu değil faizini bile silmeye yaklaşmıyorsa çiftçilerimiz köylülerimiz dostunu düşmanını bilecek. Adalet ve Kalkınma Partisi çiftçinin dostu değildir, Cumhuriyet Halk Partisi çiftçinin kara gün dostudur. Gübrenin çuvalı geçen bin 600 lira idi 3 bin liraya çıktı. İlaç 340 liradan 600 liraya çıktı. Mazot 24 lira idi 45 lira oldu. İşçi ücretleri 2 kat zamlandı. Sulama maliyeti 3 katına çıktı ama bunlar döndüler dolaştılar bizim ürünümüze geçen seneki fiyatı çok gördüler. Bu şartlar altında geçim olmuyorsa o zaman seçim olsun. Başka çaresi yok bu işin."

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