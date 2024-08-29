Büyükşehir’den '18-02 Planı İptal Edildi' İddialarına İlişkin Açıklama: 'Vatandaşımızın Hakkını Koruyacağız'

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından bazı basın yayın organlarında yer alan ‘18-02 planı iptal edildi!’ iddialarına yönelik Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İmar Komisyonu Başkanı Ferit Gündoğdu açıklama yaptı.

Çayırhisar, Gaziosmanpaşa, Kesirven Mahallelerinde yapılan 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Madde uygulaması 11.03.2022-09.04.2022 tarihleri arasında askı ilanına çıkarılarak 24.10.2022 tarihinde tescil olmuştu. Söz konusu bölgeyle ilgili 2023 yılında verilen ‘Encümen Kararının İptali’ kararı 30 gün yasal işlem yapma zorunluluğuna rağmen o dönem görevde olan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz tarafından uygulanmazken, seçim kaygısıyla sorunların üzeri örtüldü. Dönemin eski yönetiminin mahkeme kararını hiçe sayıp uygulamaya koymaması üzerine vatandaşların yaşadığı sorunu gidermeyi hedeflediklerini söyleyen İmar Komisyonu Başkanı Ferit Gündoğdu, mağdur her vatandaşla bizzat görüşerek çözüm yoluna gideceklerini dile getirdi.

SEÇİM KAYGISIYLA HUKUKU YOK SAYDILAR!

Önceki dönem yönetimin yaptığı hataların bedelini vatandaşların ödemeyeceğini söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İmar Komisyonu Başkanı Ferit Gündoğdu “Balıkesir 2. İdare Mahkemesi tarafından 2023 yılında verilen bu karar o dönem görevde olan AKP’li yönetime mahkeme tarafından bildirilmiş ancak dönemin yönetimi herhangi bir uygulama ve işlem yapmadan İdare Mahkemesinin kararını yok hükmünde kabul edip, konuyu istinaf mahkemesinin kararı bekleniyor diyerek kapatmışlar. Bu oyalama taktiği ile vatandaşlarımızı belirsizliğe sürükleyerek sorunun üstünü de kapatmayı hedeflemişler. Yaptıkları hukuksuz uygulamalarla en çok da Balıkesirli vatandaşlarımızı mağdur ettiler” dedi.

Kaynak: İHA