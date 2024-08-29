Özgür Özel’den, Dünya Rekoru Kıran Milli Sporcu Öznur Cüre Girdi'ye Tebrik Mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Paris'te Paralimpik Oyunları'nda makaralı yay sıralama atışlarında dünya rekoru kıran milli sporcu Öznur Cüre Girdi'yi tebrik etti.

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Özgür Özel’den, Dünya Rekoru Kıran Milli Sporcu Öznur Cüre Girdi'ye Tebrik Mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Paris'te Paralimpik Oyunları'nda makaralı yay sıralama atışlarında dünya rekoru kıran milli sporcu Öznur Cüre Girdi'yi tebrik ederek, başarılar diledi.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Paris'te Paralimpik Oyunları'nda makaralı yay sıralama atışlarında 704 puanla dünya rekoru kıran milli sporcumuz Öznur Cüre Girdi'yi tebrik ediyor, ilerleyen turlarda kendisine başarılar diliyorum" ifadesini kullandı.

Paris 2024'te Tarih Yazdı: Milli Okçu Öznur Cüre Girdi'den Çifte RekorParis 2024'te Tarih Yazdı: Milli Okçu Öznur Cüre Girdi'den Çifte RekorSpor

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Özgür Özel 2024 Paris Olimpiyatları
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