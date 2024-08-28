CHP Bu Kez De Çiftçi Mitingi Düzenleyecek

Toplumun farklı kesimlerinin sesini duyurmak için tematik mitingler düzenleyen CHP, bu kez de Manisa’nın Turgutlu ilçesinde Çiftçi Mitingi düzenleyecek. Mitinge CHP lideri Özel de katılacak.

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CHP Bu Kez De Çiftçi Mitingi Düzenleyecek

CHP, emeklilerin sorunları için Ankara’da, eğitimcilerin sorunlarını dile getirmek için de İstanbul’da miting yaptı. CHP ayrıca, Rize’de çay üreticilerinin sorunlarına dikkat çekmek için Çay Mitingi, hububat fiyatlarının düşük açıklanmasına tepki göstermek için Tekirdağ - Hayrabolu’da Buğday Mitingi, Ordu'da Fındık Mitingi ve son olarak Gaziantep'te Fıstık Mitingi düzenleyerek üreticilerin sorunlarını gündeme getirdi.

CHP yarın da Manisa’nın Turgutlu ilçesinde Çiftçi Mitingi düzenleyecek. Koza Pazar Yeri'nde yapılacak miting saat 18.00'de başlayacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de mitinge katılacak ve bir konuşma yapacak.

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Kaynak: ANKA

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