CHP Lideri Özel, Yarın Dilruba'yı Ziyaret Edecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yaptığı açıklamada, sokak röportajında kullandığı ifadeler nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu’nu ziyaret edeceğini duyurdu.

Özel, burada yaptığı açıklamada konuya ilişkin şunları söyledi:

“Dilruba bir sokak röportajında, söylediklerine katılmayabilirsiniz, bir takım ithamlar geçtiğinden dolayı söylediği sözler maksadını aşmış olabilir. Ama genç bir kadın, düşüncelerini ifade ediyor. Onu aldılar götürdüler tutukladılar be Eylül’ün 3’ünde mahkemeye çıkaracaklar. Yarın sabah hepimiz adına Dilruba’yı cezaevinde ziyaret edeceğim ve kendisini 9 Eylül’deki partimizin açılış törenine partimizin kuruluş yıldönümü törenlerine davet edeceğim” ifadelerini kullandı.

Özel’in, Dilruba ile görüşmesinin ardından basın açıklaması yapacağı öğrenildi.

Kayserilioğlu'nu daha önce CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ve parti avukatları ziyaret etmişti.