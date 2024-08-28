Erdoğan'ın Tartışmalı Sözleri Sonrası Yine Gündemde: Sarayların Maliyeti Belli Oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pazar günü Bitlis'te yaptığı konuşmada, "Yokluk ve yoksullukların olduğu eski günlerin geride kaldığını" söylemesi dikkat çekti. Hem muhalefetten hem de büyük geçim sıkıntısı yaşayan vatandaştan tepki gören sözler, iktidarın lüks saraylarını da yeniden gündeme getirdi.

BEŞTEPE'NİN MALİYETİ NE?

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; Atatürk Orman Çiftliği arazisine inşa edilen Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin 1 milyar 370 milyon TL’ye inşa edildiği açıklandı. Ancak muhalefet, 1,3 milyar TL’lik açıklanan resmi maliyetin gerçeği yansıtmadığını, Saray’ın kamuya toplam 4 milyar 856 milyon TL’ye mal olduğunu iddia etti.

SALDA'NIN KUMUNDAN PLAJ

Cumhurbaşkanlığı için Marmaris’te çok sayıda ağaç kesilerek inşa edilen Okluk Sarayı'nın maliyeti de dikkati çekti. 2023 yılının sonuna kadar 685 milyon 500 bin TL harcanan Okluk Sarayı’nın proje tutarı, 2024 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı’nda 725 milyon 362 bin 738 TL olarak güncellendi. Yazlık Saray’ın plajı, Salda Gölü’nden çekildiği öne sürülen 29 bin kum ve çakılla dolduruldu.

Bitlis’e inşa edilen Ahlat Köşkü de para yuttu. Kışlık Saray’ın ilk açıklanan 662 milyon 400 bin TL’lik toplam maliyeti, 1 milyar 219 milyon 901 bin TL’ye fırladı. Saray’ın ancak 2026 yılında tamamlanacağı öngörüldü.