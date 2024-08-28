Erdoğan'ın 'Bitti' Dediği Yokluk, Toplumun Gerçeği Oldu: İstanbul'da 1 Milyon 300 Bin Kişi Yatağa Aç Giriyor

Önlenemeyen hayat pahalılığı vatandaşın geçim zorluğunu katlarken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, geçtiğimiz pazar günü Bitlis'te yaptığı konuşmada "Yokluk ve yoksulluğun olduğu o eski günler artık tamamen geride kaldı" ifadesini kullanması gündem oldu. Cumhurbaşkanı'nın açıklaması, iktidarın "halkın gerçeklerinden kopuk" olduğu eleştirilerine yol açtı.

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökce'nin açıkladığı son veriler ise bu eleştirileri destekler nitelikte. İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyetinin 66 bin 550 liraya çıktığını, ortalama kira bedelinin 19 bin TL’yi bulduğunu vurgulayan Buğra Gökce, "Asgari ücretin 17 bin TL olduğu bir yerde insanlar evinin depreme karşı dayanıklı olmadığını bile bile 30 bin TL kira verip nitelikli bir konuta taşınamıyor. Tabutunda yaşamaya razı oluyor" dedi.

HALKIN YARISI EKONOMİ 'KÖTÜLEŞİR' DİYOR

Cumhuriyet'e konuşan Gökce, ekonomik krizin şu anda en büyük sorun olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Hane ekonomisinde büyük bir yangın var. Hane halkının önceliği tenceresi. Eve ekmek götüremiyorum, tencerem kaynamıyor, diyor. İkinci sorun olarak ulaşımı görüyor. Deprem üçüncü sırada. Bu dönem İsrail-Gazze savaşı hanelerde konuşulan dördüncü problem, beşinci sırada ise köpek katliamı ile gündeme gelen hayvan hakları var. İstanbullular Türkiye ekonomisinin geleceğine yönelik de karamsar. Ağustos ayında yaptığımız araştırmaya göre İstanbulluların yüzde 31.6’sı ekonominin değişmeyeceğini düşünüyor. Yüzde 48.9’u ekonominin kötüleşeceğini vurguluyor. Halk uygulanan ekonomi politikalarının ekonomik sorunları çözeceğine inanmıyor.

İKİ KİŞİDEN BİRİ YETERLİ GIDAYA ULAŞAMIYOR

Bugün Ayşe teyze markete gitse Londra’dan pahalı fiyatlarla karşı karşıya. Ayşe teyze için ev almak zaten hayal. Ev kiralamaya kalksa Barcelona’nın bazı bölgelerinden fazla kira ödeyecek. Yeni bir ev kiralamanın ortalama maliyeti 96 bin 424 lira. Geçen sene aynı maliyet 63 bin 388 liraydı. Yani A’dan Z’ye her alanda Ayşe teyze zorlanıyor. Gelir eşitsizliği derinleşti, hepimiz fakirleştik. Yurttaşın yüzde 33.6’sı kredi kartı borcunun sadece asgari tutarını ödeyebiliyor. Yüzde 40.3’ü kıt kanaat geçiniyor. Her 2 kişiden biri yeterli gıdaya ulaşamıyor, porsiyonlarını küçültüyor.

GEÇİM MALİYETİ 66 BİN 550 TL

İstanbul’da dört kişilik bir ailenin yaşam maliyeti 2020’de 7 bin lirayken bu yıl 66 bin 550’ye çıkmış. İstanbulluların yüzde 6.5’i yani yaklaşık 1 milyon 300 bin kişi tüm gün ve gece hiçbir şey yemeden yatağa giriyor. Yüzde 9.1’i gece aç yatıyor. Yüzde 19.2’si maddi yetersizlikler nedeniyle evde yiyecek bulamıyor. Yüzde 67’si ise maddi yetersizlikler nedeniyle tercih ettiği gıdayı alamıyor."