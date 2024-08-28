Özgür Özel Başvurusu Reddedilen Dilara'yı Aradı: '30 Yıldır Başörtüsü Ayrımcılığı!'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 12-15 Eylül tarihlerinde İstanbul’da yapılacak Dünya Diş Hekimliği Kongresi’nde görev almak için başvuran ancak başvurusu başörtüsü nedeniyle reddedilen 21 yaşındaki Diş Hekimliği öğrencisi Dilara Çiçek ile telefonla görüştü. Özel, yaşananların kabul edilemez olduğunu belirterek, Çiçek’in yaşadığı ayrımcılık nedeniyle üzüntülerini ve tepkisini dile getirdi.

'ÖĞRENCİYKEN DE HEP KARŞI ÇIKARDIM'

Ana muhalefet lideri, “Öğrencilik yıllarımda da bu tür ayrımcı uygulamalara hep karşı çıkıyordum. O günlerin üzerinden 30 yıl geçmiş olmasına rağmen benzer ayrımcılıkların hala yaşanıyor olmasından büyük üzüntü duydum. Bu yaşananların küçük ve kötü bir anı olarak kalmasını ve bir daha tekrarlanmamasını temenni ediyorum” ifadesini kullandı.

Özel, Çiçek’i 9 Eylül günü Cumhuriyet Halk Partisi’nin 101’inci kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlenecek etkinliklere davet etti.

NE OLMUŞTU?

Dilara Çiçek, yaşadıklarını şöyle anlatmıştı:

"Bir arkadaşımla form doldurduk, geri dönüş yaptılar. Koordinatör görevinde Başak Hanım vardı, ne yapılması gerektiğini o anlattı. Ben de arkadaşımla Kadıköy'de yerlerine gittim. Aradan bir gün geçti, arkadaşıma ne yapacağı ne giymesi gerektiği, nerede çalışacağı gibisinden dönüş yaptılar. Ben de bir aradım, koordinatör Başak Hanım'ı bir sıkıntı mı var, geri dönüş yapmadınız, unuttunuz mu acaba çünkü arkadaşıma geri dönüş yapmışsınız dedim. Formdan baktı ve 'FDI başörtülü çalışan istemiyor' cümlesini kurdu. Çok şaşırdım, ne tepki vereceğimi bilemedim. 'İsterseniz o tarihte başka kongrelerimiz de var, oraya gidebilirsiniz, yönlendirebiliriz' dediler. Ben de yok dedim, bu diş hekimliğiyle alakalı, dünya çapında çok büyük bir kongre, deneyim için çalışmak istedim.

'BAŞÖRTÜLÜ İSTEMİYORUZ LAFINI NASIL YANLIŞ ANLARIM?'

Arkadaşıma yazdım, 'Şaka yapıyorsun, böyle bir şey olmaz' dedi. İnanamadık, 2024 yılında hala bunun yaşanması çok şaşırtıcı ki yapacağım iş; girişte kayıt alacağım veya kongrede sunum değiştireceğim, delegelere yardım edeceğim. 3 sene sonra mezun olduğumda bu mesleği devam ettireceğim. Kurumun, FDA gibi büyük bir kurumu temsil ederek bu cümleyi kurması ayrı bir saçmalık, kendilerinin yanlışı. İnsan kaynaklarının başında olan kişi Onur Bey aradı, kendisi bu tatsız olayı kınadı. Başak hanım böyle bir şey söylemediğini iddia ediyor, 'Yanlış anlaşılmıştır, anlamışsınızdır' gibi bir cümle kurdu. Başörtülü çalışan istemiyor, cümlesinin neyini, nasıl yanlış anlayabilirim? Kendileri sonra bana 'Hala çalışmak isterseniz tabi ki biz çok açığız' dediler. Tabi ki bu saatten sonra çalışacak halim yok, çalışmak istemedim" şeklinde konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem