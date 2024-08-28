Hayvana Şiddetin Adresi Bu Kez İstanbul: Öldürülen Kedi İçin İstismar İddiası!

İstanbul’un Bahçeşehir ilçesinde bulunan bir sitenin güvenlik görevlisi bir kediyi istismar edip daha sonra öldürdüğü suçlamasıyla tutuklandı.

Duvar’dan Meral Candan’ın haberine göre, bir site sakininin kedinin cansız bedenini bulup durumu site güvenliğine bildirmesiyle ortaya çıkan durumun ardından sitenin güvenlik kamera kayıtları inceleme altına alındı. Kayıtların incelenmesiyle, sitede güvenlik elemanı olarak çalışan Ö.K.’nin kediyi istismar ettiği ve sonrasında da öldürdüğü kanısı ortaya çıktı.

Durumun polis ekiplerine bildirilmesinin ardından Ö.K.’nin ifadesi 5199 Sayılı Hayvanlara Koruma Kanunu’na muhalefet ettiği gerekçesiyle Bahçeşehir Polis Merkezi Amirliği’nde 25 Ağustos’ta alındı.

ŞÜPHELİYE DETAYLI SORULAR

Polis, şüpheliye detaylı sorular yöneltirken, ifadede sorulan “Kediyi kucağına aldığında ne kadar bekletiyordun?” sorusuna Ö.K.’nin yanıtı, “Kendisi inmek isteyene kadar” oldu. Şüpheliye sorulan bir diğer soru da “Kedinin özel bölgesine hiç elini attın mı ya da götürdün mü?” olurken, alınan yanıt, “İsteyerek özellikle özel bölgesine dokunmadım, severken kedinin her yerini seviyordum. Patilerine kadar seviyordum” oldu.

BOĞAZINI SIKTIĞINI KABUL ETTİ

Kediye yönelik şiddet soruları da Ö.K.’ye yöneltilirken, şüpheli kedinin boğazını sıkıp, tekme attığını da kabul etti. Şüpheli bu durumun gerekçesi olarak da kedinin ellerini kanatması olduğunu söyledi. Ayrıca, şüpheli kedinin öldüğünü fark etmediğini de iddia etti.

Ö.K. isimli şüpheli ifade işlemlerinin ardından tutuklandı.