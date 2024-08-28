Aynı Hastanede Bir Skandal Daha: Sahte Stentin Ardından Sahte Doçent!
Sahte stent soruşturmasıyla gündeme gelen Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi Tıp Fakültesi'nde bir skandal daha yaşandı. Hastanın cildiye bölümünde görevli hekimin doçentlik unvanının sahte olduğu ortaya çıktı. Skandalın patlak vermesinin ardından YÖK'ten gelen yazı üzerine üniversite rektörlüğü, hekimin doçentlik unvanını iptal etti. Ancak, hekimin hastanede görevine devam ettiği öğrenildi.
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi Tıp Fakültesi'nde tarihi geçmiş sahte stent soruşturması sürerken, şimdi de sahte doçent skandalı yaşandı.
Sözcü'de yer alan habere göre; hastanede öğretim üyesi olarak görev yapan bir hekim, başka bir hekimin doçentlik tezini Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) sundu. Sahte unvanla görev yapan hekim bu sayede uzun süre öğretim üyeliği unvanıyla hasta baktı. Tezi çalınan doktorun YÖK'e başvurusunun ardından skandal gün yüzüne çıktı.
YÖK'TEN MÜDAHALE
Skandalın ortaya çıkmasının ardından YÖK, yapılan inceleme sonucunda Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'ne yazı gönderdi. YÖK, rektörlükten gerekli işlemlerin yapılmasını ve uzaklaştırma kararının uygulanmasını talep etti.
YÖK'ten gelen yazı sonrası rektörlük hekimin doçentliğini iptal etti.
HALA GÖREVE DEVAM EDİYOR
Ancak, YÖK'ün yazısına rağmen, üniversite rektörlüğü çalıntı tezi kullanan hekimin öğretim üyeliği kadrosuyla görevine devam etmesine olanak tanıdı.